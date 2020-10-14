В России полицейский сознался, что убил подругу-трансгендера

По версии полиции, утром 5 октября полицейский задушил Басаковскую в своем доме в деревне Бурмистрово Искитимского района, после чего спрятал тело. Труп со следами удушения был найден в ночь на 13 октября почти в километре от деревни. На допросе полицейский признался в убийстве. Следственный комитет (СК) попросит суд арестовать подозреваемого.

В сообщении СК сказано, что сотрудник ППС подозревается в убийстве "24-летнего жителя Дзержинского района Новосибирска", имя которого не раскрывается. Однако, как утверждают "НГС" и "Тайга.инфо", речь в сообщении идет именно о Виктории Басаковской. Ранее полиция также распространила ориентировку о розыске "гражданина Басаковского Николая Александровича", который пропал утром 5 октября. На фотографии ориентировки, которая была опубликована в социальной сети ВКонтакте, изображена Виктория Басаковская, которую до трансгендерного перехода звали Николаем.

Telegram-канал "112" сообщил, что в убийстве подозревается мужчина, с которым у Басаковской были отношения, и с которым она приняла решение расстаться. РИА Новости источник в правоохранительных органах также сообщил, что задержанный полицейский и Виктория Басаковская состояли в отношениях, однако в какой-то момент между ними произошел конфликт, приведший к убийству. По данным "112", конфликт произошел на почве ревности.

Источники "НГС" и "112" также сообщили, что 5 октября, после убийства, полицейский сам пришел в полицию с заявлением об исчезновении Басаковской, а позже, под давлением улик, признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Источник "НГС" в правоохранительных органах, а также близкая подруга Басаковской сообщили, что у полицейского мог быть сообщник - возможно, сотрудник МВД, помогавший спрятать тело убитой. Официально о сообщнике еще не сообщалось.

В МВД области сообщили, что подозреваемый уже уволен из органов внутренних дел.

По информации Telegram-канала "112", Виктория Басаковская была самой знаменитой трансперсоной в Сибири. В прошлом она дала несколько популярных интервью, в которых рассказала о своей жизни. Виктория не сменила документы и по паспорту продолжала оставаться Николаем, но планировала разобраться с этим в будущем.