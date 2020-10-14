О’Салливан покрасил ногти в розовый и сыграл матч на English Open

Легендарный снукерист Ронни О’Салливан поддержал благотворительный фонд Future Dreams, который занимается сбором средств на борьбу с раком груди.
"Давайте победим рак груди. Сегодня я покрасил ногти в розовый цвет, чтобы помочь борьбе с раком груди. Пожертвуйте 5 фунтов, если можете. Кто со мной?", - приводит слова О’Салливана Eurosport.
Let’s nail breast cancer @futuredreamss. I’ll be getting my pink nails out tonight in support of Breast cancer. Please donate £5 if you can text LNBC5 to 70500 who is going to join me? pic.twitter.com/ecOIFa8was— Ronnie O'Sullivan (@ronnieo147) October 12, 2020
О’Салливан также признался, что ещё несколько лет назад его возлюбленная Лайла говорила ему, что он должен покрасить ногти в розовый, но он отнекивался.
"Мне кажется, я даже оставлю этот лак. Думаю, что оставлю всё как есть даже после того, как закончится месяц, посвящённый проблеме рака груди. 100% оставлю ещё на неделю. Даже подумываю ходить так до конца жизни. Приятное ощущение", - рассказал О’Салливан.
В тот же вечер англичанин с розовым маникюром отыграл матч первого раунда English Open, в котором одержал победу над французом Брайаном Очойски (4:2).
Ронни О’Салливан - шестикратный чемпион мира (2001, 2004, 2008, 2012, 2013 и 2020), семикратный победитель "Мастерс" (1995, 2005, 2007, 2009, 2014, 2016 и 2017), семикратный чемпион Великобритании (1993, 1997, 2001, 2007, 2014, 2017 и 2018).