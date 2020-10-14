О’Салливан покрасил ногти в розовый и сыграл матч на English Open

"Давайте победим рак груди. Сегодня я покрасил ногти в розовый цвет, чтобы помочь борьбе с раком груди. Пожертвуйте 5 фунтов, если можете. Кто со мной?", - приводит слова О’Салливана Eurosport.

Let’s nail breast cancer @futuredreamss. I’ll be getting my pink nails out tonight in support of Breast cancer. Please donate £5 if you can text LNBC5 to 70500 who is going to join me? pic.twitter.com/ecOIFa8was — Ronnie O'Sullivan (@ronnieo147) October 12, 2020

О’Салливан также признался, что ещё несколько лет назад его возлюбленная Лайла говорила ему, что он должен покрасить ногти в розовый, но он отнекивался.

"Мне кажется, я даже оставлю этот лак. Думаю, что оставлю всё как есть даже после того, как закончится месяц, посвящённый проблеме рака груди. 100% оставлю ещё на неделю. Даже подумываю ходить так до конца жизни. Приятное ощущение", - рассказал О’Салливан.

В тот же вечер англичанин с розовым маникюром отыграл матч первого раунда English Open, в котором одержал победу над французом Брайаном Очойски (4:2).