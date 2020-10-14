Ср, 14.10.2020
В некоторых государствах тестируют всех, но, с точки зрения наших специалистов, в этом нет необходимости - 4000 тестов в день для Латвии достаточно. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Covid-19: В Латвии за сутки - 9 новых госпитализаций

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

За прошедшие сутки были госпитализированы 9 человек с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения.

В больницах на данный момент находятся 75 пациентов с Covid-19, и это до сих пор является наибольшее число госпитализированных с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.

У 67 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у восьми человек - в тяжелой.

Всего с начала пандемии на лечении в больницах находились 256 пациентов с коронавирусом - эта статистика включает и выздоровевших, и умерших.

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