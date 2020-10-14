Covid-19: В Латвии за сутки - 9 новых госпитализаций

В больницах на данный момент находятся 75 пациентов с Covid-19, и это до сих пор является наибольшее число госпитализированных с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.

У 67 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у восьми человек - в тяжелой.