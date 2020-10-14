Ср, 14.10.2020
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Виталий Гаврилов, президент LDDK

Covid-19: В Латвии за сутки - 9 новых госпитализаций, общее число достигло 75
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Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

За прошедшие сутки были госпитализированы 9 человек с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения. Четверо пациентов выписались.

В больницах на данный момент находятся 75 пациентов с Covid-19, и это до сих пор наибольшее число госпитализированных с таким диагнозом с начала эпидемии в Латвии.

У 67 госпитализированных заболевание протекает в среднетяжелой форме, а у 8 человек - в тяжелой.

В общей сложности, до сегодняшнего дня из стационаров выписаны 256 пациентов, переболевших Covid-19, среди которых как скончавшиеся, так и поправившиеся.

 

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