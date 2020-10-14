Вспышка в школе Драудзини породила много слухов. Можно ли было ее избежать?

В последнее время около трети случаев заболевания Covid-19 была связана с образовательными учреждениями; самым большим очагом заражения в Риге стала средняя школа имени Натальи Драудзини, сообщает TV3. Можно ли было предотвратить эту вспышку?
Вспышка в школе вызвала также вспышки дезинформации. Родители некоторых учеников утверждают, что директор школы просил Министерство образования перевести школу на удаленное обучение еще в начале прошлой недели, но его просьба осталась неудовлетворенной.
Петерис Шевченко, директор средней школы Натальи Драудзини, называет это фантазией родителей.
Сейчас эпидемиологи критикуют директора за решение разрешить 31 учителю отправиться 2 октября на коллективную автобусную экскурсию в Приекулинский районный музей хлеба. Большинство этих учителей позже заболели Covid-19.
"Поездка, скорее всего, могла способствовать распространению болезни среди персонала, но на данный момент мы не можем определить ее как главную отправную точку для распространения инфекции в школе", - говорит специалист по связям с общественностью SPKC.
Сам директор школы признает - ему не стоило не только разрешать экскурсию, но и самому ехать на нее.
Следует добавить, что распространенная родителями информация о том, что учителя ездили на экскурсию в Кулдигу - очаг Covid-19, была неверной - это был Приекульский район.
С обнаружением Covid-19 у 53 учеников средней школы Н. Драудзини, с сегодняшнего дня расширено также число родителей, кому назначен домашний карантин с запретом на выход из дома. Родители - прямые контактные персоны больных детей. Однако, не всем 700 детям школы и их родителям удалось принять участие в специально организованном в воскресенье оплаченном государством тестировании.