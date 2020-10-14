Вспышка в школе Драудзини породила много слухов. Можно ли было ее избежать?

Вспышка в школе вызвала также вспышки дезинформации. Родители некоторых учеников утверждают, что директор школы просил Министерство образования перевести школу на удаленное обучение еще в начале прошлой недели, но его просьба осталась неудовлетворенной.

Петерис Шевченко, директор средней школы Натальи Драудзини, называет это фантазией родителей.

Сейчас эпидемиологи критикуют директора за решение разрешить 31 учителю отправиться 2 октября на коллективную автобусную экскурсию в Приекулинский районный музей хлеба. Большинство этих учителей позже заболели Covid-19.

"Поездка, скорее всего, могла способствовать распространению болезни среди персонала, но на данный момент мы не можем определить ее как главную отправную точку для распространения инфекции в школе", - говорит специалист по связям с общественностью SPKC.

Сам директор школы признает - ему не стоило не только разрешать экскурсию, но и самому ехать на нее.

Следует добавить, что распространенная родителями информация о том, что учителя ездили на экскурсию в Кулдигу - очаг Covid-19, была неверной - это был Приекульский район.