Ой, всё! ⟩ Нужны ли уколы красоты в 25 лет и зачем удаляют комки Биша? Обсуждаем с косметологом

Соведущие будут меняться - это будут как эксперты в своем деле, так и простые девчонки (а может, и не только девчонки - посмотрим, как пойдет), которые хотят высказаться на ту или иную тему.

Сегодня в гостях у нас Илона Колчанова, косметолог и хозяйка салона красоты Esthetic Lab.

В этом выпуске: Комки Биша: что это, почему их удаляют и зачем это сделала себе сама Илона.

В каком возрасте лучше начинать ходить к косметологу.

Уколы красоты в 25 лет - это нормально?

Как уговорить маму/бабушку/женщину в возрасте, которая никогда не была у косметолога, прийти на процедуру.

Почему поход к косметологу - это важно.

Немного о самой Илоне

ФОТО: Из личного архива Илоны Колчановой

Илона - украинка, в Латвию переехала шесть лет назад. Свой салон в Латвии она открыла относительно недавно - два года назад, но у нее уже есть своя клиентская база. Первое образование Илоны, сразу и не скажешь, - техник-программист!

"Я все время пытаюсь себя улучшить, делая разные процедуры, операции, тренируясь и так далее... Надеюсь, что это естественное стремление, а не комплекс неполноценности", - признается Илона.

Комочки Биша наглядно

Наверняка во время прослушивания подкаста вам стало интересно, как выглядят комочки Биша наглядно. Показываем на примере Меган Фокс, чуть ли не единственной звезды, которая честно признается, что их удаляла (смотреть в район скул):

Меган Фокс "до" и "после" ФОТО: скриншот видео