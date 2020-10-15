"Я тоже не знала никого, кто болен Covid-19". Девушка рассказала о болезни, ее осудили. Почему?

Кашляя и переводя дыхание, Рита Эглите эмоционально рассказала в деталях свою историю о Covid-19:

"Я знаю и вижу в комментариях, что люди не верят в то, что все это на самом деле. И многие не знают никого, кто заболел.

Да, я тоже не знала никого вплоть до 28 сентября, поэтому я хочу рассказать свою историю".

Две с половиной недели назад, ​​25 сентября, во второй половине дня Рита почувствовала себя плохо. Поскольку ее работа связана с людьми, из соображений безопасности она поскорее отправилась домой.

"В тот же вечер температура подскочила до 38 градусов, последующие четыре дня - 38,6. Для меня это была высокая температура, но я не измеряла ее каждую секунду, потому что много спала. Появилась боль в легких и такой сухой кашель. И да, полное бессилие. Я не могла нормально дойти до туалета, не полежав на полу на полпути, я не могла удержать голову, когда пила чай", - поделилась Рита.

После выходных, проведенных дома, в понедельник плохое самочувствие и ситуация на работе усугубились.

"Высокая температура прошла, но начался насморк, пропало обоняние и вкус. Прошло почти две недели с тех пор, как я заболела", - рассказала Рита.

В тот же понедельник женщина узнала, что одна из ее сотрудниц заболела Covid-19.

"Мы перестали работать очно, вызвали бригаду, и 1 октября, спустя неделю с тех пор, как я заболела, мы провели тестирование. Было несколько положительных случаев".

"Учитывая все мои симптомы и то, как ужасно я себя чувствовала, думала, я тоже больна [коронавирусом. - Прим.ред.]. В каком-то смысле я была на 100% уверена в этом. Я не спала всю ночь, уже обдумывала все худшие сценарии, думала, что у всех, кто сдал тест, будет положительный результат, но, к моему удивлению, мой тест оказался отрицательным", - добавила Рита.

Однако болезнь не отступила. И даже после отрицательного теста она осталась дома.

"По сути, я не чувствую вкуса и запаха, и у меня болят легкие, ощущение, что что-то сидит сверху, что что-то там застряло.

Временами, когда много говорю, ощущение, что жжет, и теперь температура 37-37,4", - говорит Рита.

7 октября, спустя менее чем две недели после появления первых симптомов, она сдала еще один тест на Covid-19.