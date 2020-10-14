Емельяненко: "Хабиб в бою с Гэтжи близок к первому поражению"

39-летний Емельяненко считает, что Нурмагомедов может недооценить Гэтжи. Кроме того, российский боец отметил, что американец обладает хорошими навыками в борьбе.

"Это самый неудобный противник для Нурмагомедова. Он и бьёт хорошо, и борется. Неизвестно, в какой форме подойдёт к этому бою Хабиб, насколько он будет заряжен на победу. Ему придётся тяжело. Хабиб наиболее близок к первому поражению", - считает Емельяненко.

Российский боец также отметил, что ринг уравнивает всех и нет никакой разницы где драться - в Абу-Даби, Москве или Дагестане. "Если боец готов, он победит. Но у Хабиба может возникнуть недооценка соперника. Тем не менее, будем держать кулаки за Хабиба".