Емельяненко: "Хабиб в бою с Гэтжи близок к первому поражению"

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Александр Емельяненко высказался о предстоящем поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Его слова приводит "ВсёПроСпорт".
39-летний Емельяненко считает, что Нурмагомедов может недооценить Гэтжи. Кроме того, российский боец отметил, что американец обладает хорошими навыками в борьбе.
"Это самый неудобный противник для Нурмагомедова. Он и бьёт хорошо, и борется. Неизвестно, в какой форме подойдёт к этому бою Хабиб, насколько он будет заряжен на победу. Ему придётся тяжело. Хабиб наиболее близок к первому поражению", - считает Емельяненко.
Российский боец также отметил, что ринг уравнивает всех и нет никакой разницы где драться - в Абу-Даби, Москве или Дагестане. "Если боец готов, он победит. Но у Хабиба может возникнуть недооценка соперника. Тем не менее, будем держать кулаки за Хабиба".
Бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи состоится 24 октября на Бойцовском острове в Абу-Даби в рамках турнира UFC 254. На счету 32-летнего дагестанца 28 побед в 28 поединках, у 31-летнего американца - 22 победы и 2 поражения.