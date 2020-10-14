Ср, 14.10.2020
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Виталий Гаврилов, президент LDDK

Новым председателем Конституционного суда стала Санита Осипова. Что о ней известно?
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Санита Осипова

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Председателем Конституционного суда избрана ранее занимавшая пост заместителя председателя суда Санита Осипова, сообщает LETA.

Кандидатуру Осиповой выдвинул судья Конституционного суда Алдис Лавиньш. Других кандидатов не выдвигалось.

В ходе открытого голосования все судьи Конституционного суда кандидатуру Осиповой поддержали.

Новый председатель Конституционного суда избрана на оставшийся срок полномочий предыдущего председателя суда - до 17 августа 2021 года.

Как сказано на веб-сайте Конституционного суда Латвии, Санита Осипова получила докторскую степень на Юридическом факультете Латвийского Университета. Работала в Латвийском Университете и в Высшей школе бизнеса Turība, а в качестве приглашенного профессора - в Вестфальском университете Вильгельма в Мюнстере.

В июле 2011 года была утверждена в качестве судьи Конституционного суда, а в 2017 - заместителем председателя Конституционного суда. 4 декабря 2018 года Саните Осиповой была присуждена награда Государственной полиции.

Как сообщалось, предыдущий председатель Конституционного суда Инета Зиемеле 2 октября приступила к работе в Суде Европейского союза.

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