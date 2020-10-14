Новым председателем Конституционного суда стала Санита Осипова. Что о ней известно?

Кандидатуру Осиповой выдвинул судья Конституционного суда Алдис Лавиньш. Других кандидатов не выдвигалось.

В ходе открытого голосования все судьи Конституционного суда кандидатуру Осиповой поддержали.

Новый председатель Конституционного суда избрана на оставшийся срок полномочий предыдущего председателя суда - до 17 августа 2021 года.

Как сказано на веб-сайте Конституционного суда Латвии, Санита Осипова получила докторскую степень на Юридическом факультете Латвийского Университета. Работала в Латвийском Университете и в Высшей школе бизнеса Turība, а в качестве приглашенного профессора - в Вестфальском университете Вильгельма в Мюнстере.

В июле 2011 года была утверждена в качестве судьи Конституционного суда, а в 2017 - заместителем председателя Конституционного суда. 4 декабря 2018 года Саните Осиповой была присуждена награда Государственной полиции.