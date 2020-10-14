В Одни Ворота: Как Жозе Моуринью прятался от функционеров УЕФА в ящике для стирки
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
В новом выпуске программы "В Одни Ворота!" пойдёт рассказ о сериале Netflix под названием PlayBook.
Это документальный сериал, в котором известные спортивные специалисты делятся своими правилами жизни.
Вы узнаете о том как "португальский infant terrible" Жозе Моуринью прятался от функционеров УЕФА в ящиках для стирки белья "Есть правила которые созданы для того чтобы их нарушали", - говорит тренер.
Баскетбольный специалист Док Риверс вместе с бостонскими "Селтикс" в 2008 году выиграл чемпионат НБА. "Давление это привилегия" - это одно из основных правил его жизни. Наставник иллюстрирует правила разными спортивными историями. Простые законы из уст титулованных мастеров звучат обоснованно и понятно.
Это и многие другие правила, а также основные новости спортивной недели слушайте в очередном выпуске программы "В Одни Ворота!".