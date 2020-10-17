Личный опыт ⟩ Подробно об отдыхе на колесах

На вопрос о том, как прошла их первая поездка с караваном, Юлия смеется: "Ну, мы все еще женаты". В свое первое путешествие супруги отправились на выходные в Аэгвийду, несмотря на шторм, который бушевал за окном. "Нам уже просто не терпелось испробовать наш караван. Все прошло гладко, даже несмотря на то, что выбираться нам пришлось, объезжая поваленные деревья. Теперь же с каждым новым путешествием мы понимаем, что бы нам хотелось улучшить в караване, а что можно было бы сделать по-другому", - улыбается она.

Стоит ли овчинка выделки?

Из плюсов покупки каравана супруги называют свободу и независимость: захотел - поехал, понравилось место отдыха - задержался подольше. Второй важный аспект: поскольку караван твой, ты знаешь, где что лежит.

Из минусов - обслуживать караван приходится самим. Поскольку супруги только что отремонтировали весь караван и пока держат его на улице, на содержание деньги не тратятся. Стоимость газа обходится в 50 евро на сезон. "После того, как мы закончим наш сезон путешествий, рассчитываем на расходы за парковку от 20 до 30 евро в месяц. Поэтому перед покупкой каравана или автодома первым делом необходимо продумать, где вы будете его держать, особенно зимой, потому что он может отсыреть, - объясняет Юлия. - Отдельно хочу отметить, что перед покупкой важно знать, на какой машине вы будете ездить, так как в некоторых случаях вам может понадобиться не только B-категория. Очень пригодится навык езды с прицепом, ведь даже если по весу вы вписываетесь в условия B-категории, езда с прицепом может стать испытанием на дороге".

Супруги отмечают, что следует помнить и о времени, которое вы потратите на подготовку к поездке: "Подготовка занимает минимум полчаса, так как необходимо правильно прицепить караван, проверить, все ли работает, настроить дополнительные зеркала на машине и прочее. Это может казаться пустяком, но, когда ты делаешь это каждые выходные, начинает немного надоедать".

Супруги хором заявляют, что они о покупке точно не пожалели. «Но теперь мы знаем, на что будем обращать внимание при покупке следующего. В целом мы пришли к выводу, что нам нравится путешествовать таким образом, но хотелось бы еще большей мобильности, поэтому сейчас мы присматриваемся к автодомам. Но самое главное — караван завез нас в такие места, куда мы, скорее всего, не поехали бы. Мы наслаждались природой и уединением, а дорога была полна приключений.

Караван для семей с детьми, автодом для пожилых

Создатели сервиса по аренде караванов Lets Go! супруги Юлия и Сергей Веселковы начали свой бизнес в этом году, потому что сами давно мечтали путешествовать таким образом, но имеющиеся на рынке Эстонии караваны им не подходили.