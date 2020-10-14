Видео ⟩ Начальник Госполиции пообещал конец "старых времен" и нетерпимость к нечестным коллегам

Сегодня, 14 октября, на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции он заявил, что будет крайне нетерпим к недобросовестным полицейским, потому что "старые времена прошли".

Он также подчеркнул необходимость регулярного и усиленного контроля со стороны Госполиции за сотрудниками правоохранительных органов. Такой контроль должен начинаться с уровня непосредственного начальника полицейского.

"Мы должны смотреть на то, как живет полицейский, на какой машине ездит, каков его дом", - добавил Рукс.

В то же время новый глава Госполиции обратил внимание на важность предотвращения недобросовестного поведения, обучения будущих сотрудников полиции и углубления сотрудничества Госполиции с Бюро внутренней безопасности и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

Также Рукс допускает передачу части функций Госполиции частным компаниям и полиции самоуправления. Он напомнил, что в состав Госполиции входит управление охраны специальных объектов, которое охраняет, например, посольства. Рукс сослался на опыт Швеции, где аналогичные функции выполняют частные охранные фирмы.

Тем самым высвободятся полицейские кадры, которые могут быть направлены на выполнение более важных для полиции функций, сказал Рукс.

Также он считает, что муниципальной полиции следовало бы передать функцию оформления нарушений, например, пьяных водителей. Сейчас происходит так, что муниципальная полиция визуально констатирует пьяного водителя, а протоколировать нарушение вызывают Госполицию.