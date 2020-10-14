Заберите ребенка! Можно ли с симптомами простуды посещать учебные учреждения?

Хотя Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) в середине сентября выпустил рекомендации для родителей и образовательных учреждений о том, что делать, если у ребенка есть признаки острого респираторного заболевания, оказалось, что руководство конкретных школ и детских садов может эти рекомендации дополнять.

"В этом плане учебные заведения самостоятельно решают вопрос включения в свои внутренние правила - на протяжении скольких дней объяснительная записка от родителей является достаточным обоснованием пропуска. Обычно это три дня", - поясняет начальник департамента надзора за качеством образования страны Юрис Зивартс.

Однако в этом учебном году некоторые школы и детские сады требуют принести справку от врача, даже если ребенок отсутствовал всего один день. 1

"В основном это два-три дня, и если справку от врача просят уже после первого дня, это значит, что школа сама не соблюдает свои внутренние правила. Конечно, жизненная ситуация сейчас обострена. Мы сами особенно остро воспринимаем любой чих на улице. Нужно быть более понимающими - чаще коммуницировать друг с другом. И записка от родителей является достаточным обоснованием. Не стоит обременять семейных врачей, которые сейчас и так очень заняты", - отмечает Зивартс.

Его слова подтверждают и в Центре профилактики и контроля заболеваний, потому что осенью, как и каждый год, население Латвии страдает острыми респираторными инфекционными заболеваниями.

"Мы наблюдаем это ежегодно, и этот год не является исключением. Но в этом году у нас эпидемия Covid-19, и поэтому, чтобы защитить себя и других детей от Covid-19, многие требования были преувеличены", - говорит эпидемиолог SPKC Рита Коротинска.

Если у ребенка только насморк или небольшой кашель - он может идти в школу или детский сад, считает SPKC. Главное - чтобы родители ребенка и воспитатели общались между собой.

Конечно, по мнению врачей, необходимо обращать внимание на состояние здоровья ребенка.

Covid-19 имеет несколько симптомов: повышенная температура тела (не ниже 38 градусов), затрудненное дыхание, мышечные боли, слабость. 1

Присутствовать могут также нарушение обоняния и вкуса, сильные головные боли, кашель и внезапное начало болезни.

Если эти симптомы у ребенка не наблюдаются, он может пойти в школу или детский сад.