Видео ⟩ Мартиньш Стакис рассказал о распространении Covid-19 в Риге

В пресс-конференции также приняли участие директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате и директор Департамента образования, культуры и спорта Марис Крастиньш.

Пресс-конференция прошла удаленно, ее прямая трансляция была доступна в аккаунтах Рижской думы на Facebook и YouTube.

RUS TVNET уже сообщал, что 52 из 75 случаев Covid-19, выявленных за позапрошлые сутки, были зарегистрированы в столице, согласно данным, собранным Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В связи с чем, в Риге, на данный момент, 576 активных случаев заболевания Covid-19.

Вчера было сделано 5078 тестов на Covid-19, что стало рекордным количеством. Доля положительных результатов составила 2%, и это меньше, чем в конце прошлой недели.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 373 523 теста на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2942 человек, 1325 человек выздоровели.