Видео ⟩ Мартиньш Стакис рассказал о распространении Covid-19 в Риге

Сегодня, 14 октября, в 14.00 прошла пресс-конференция председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса (APP) о текущей ситуации в городе в связи с распространением Covid-19.
В пресс-конференции также приняли участие директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате и директор Департамента образования, культуры и спорта Марис Крастиньш.
Пресс-конференция прошла удаленно, ее прямая трансляция была доступна в аккаунтах Рижской думы на Facebook и YouTube.
RUS TVNET уже сообщал, что 52 из 75 случаев Covid-19, выявленных за позапрошлые сутки, были зарегистрированы в столице, согласно данным, собранным Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В связи с чем, в Риге, на данный момент, 576 активных случаев заболевания Covid-19.
Вчера было сделано 5078 тестов на Covid-19, что стало рекордным количеством. Доля положительных результатов составила 2%, и это меньше, чем в конце прошлой недели.
В целом с начала пандемии в Латвии проведено 373 523 теста на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2942 человек, 1325 человек выздоровели.
Еще недавно показатель заболеваемости в Латвии составлял 4,3%. SPKC ранее объяснял, что эта цифра считается важной в Европейском союзе, поскольку распространение болезни выше 3% считается быстрым и неконтролируемым.