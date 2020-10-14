Стакис предлагает ввести приоритеты в тестировании на Covid-19, помощь гостиницам и в приобретении масок

Также Рижская дума заинтересована в том, чтобы помочь людям, которые не могут купить лицевые маски для обязательного использования в общественных местах. Этот вопрос будет решаться совместно с правительством.

Стакис предлагает ввести приоритеты в тестировании на коронавирус - тестировать в первую очередь педагогов, социальных работников и полицейских.