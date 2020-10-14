Ср, 14.10.2020
В это время работодатели должны особенно подумать над тем, какие меры безопасности следует ввести на предприятиях, чтобы снизить риск распространения инфекции. Виталий Гаврилов, президент LDDK
Виталий Гаврилов, президент LDDK
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Стакис предлагает ввести приоритеты в тестировании на Covid-19, помощь гостиницам и в приобретении масок

Мартиньш Стакис

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Председатель Рижской думы Мартиньш Стакис предлагает установить приоритеты в тестировании на Сovid-19 и готов обсудить с гостиницами возможности налоговых льгот. Об этом он заявил на пресс-конференции в среду.

Также Рижская дума заинтересована в том, чтобы помочь людям, которые не могут купить лицевые маски для обязательного использования в общественных местах. Этот вопрос будет решаться совместно с правительством.

Стакис предлагает ввести приоритеты в тестировании на коронавирус - тестировать в первую очередь педагогов, социальных работников и полицейских.

Мэр сообщил, что в ближайшее время обсудит с представителями гостиниц вопрос о том, чтобы в условиях кризиса отложить уплату налога на недвижимость.

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