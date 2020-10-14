Ср, 14.10.2020
Сейчас в Латвии поднимается вторая волна Covid-19, поэтому правительству нужно работать, чтобы сбить ее, уменьшив количество и инфицированных, и людей, попадающих в больницы. Важно, чтобы в этом участвовало все общество. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Кариньш: "Нет причин для беспокойства, вместимость больниц сейчас достаточна"

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Вместимость и возможности больниц сейчас достаточны, заявил в интервью передаче телеканала TV3 900 sekundes премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Отвечая на вопрос о готовности медицинских учреждений к наплыву больных, премьер-министр подчеркнул, что во вторник на заседании совета по кризисному управлению была заслушана информация по этому вопросу.

"На данный момент у нас достаточная вместительность, мы со всем можем справиться. Нет причин для беспокойства по этому поводу",

- сказал он, добавив, что теперь все внимание должно быть сосредоточено на том, чтобы снизить уровень заболеваемости, чтобы никогда не возникало вопроса о перегруженности больниц.

Кариньш подчеркнул, что сейчас идет поиск возможностей, позволяющих экономике и населению продолжать по возможности свободно работать, при этом не забывая о защите здоровья общества. "Мы сделаем все возможное, чтобы экономика оставалась открытой, а люди были защищены", - пообещал глава правительства.

Он подчеркнул, что сейчас ключевым моментом является активное участие общественности в борьбе с Covid-19. "Мы сможем остановить эту волну Covid-19, только если все будут работать вместе", - подчеркнул премьер.

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