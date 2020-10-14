Ср, 14.10.2020
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Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Департамент здоровья Эстонии: заболеваемость коронавирусом в Эстонии постепенно снижается

Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Заместитель гендиректора департамента здоровья Эстонии в области охраны здоровья Мари-Анне Хярм на состоявшейся в среду пресс-конференции отметила, что заболеваемость коронавирусом в Эстонии постепенно снижается.

"Действительно, в настоящий момент такая передышка, и цифры, похоже, стабилизировались. Но я напоминаю вам, что вирус никуда не исчез. На данный момент хорошие новости на несколько дней, но это не означает, что через неделю не будет тенденции к росту", - сказала Хярма, добавив, что очаги коронавируса возникают в основном на рабочих местах и в школах.

Хярм подтвердила, что доля инфекций из неизвестных источников на прошлой неделе была ниже, чем на позапрошлой, и она относительно стабильна, однако видно, что заболевают люди трудоспособного возраста, и среди них же растет число связанных с поездками случаев.

"Произошло 45 случаев ввоза болезни из поездок. Это самый высокий показатель за последние месяцы. В апреле за две недели добавилось 64 таких случая, а теперь - 45 случаев в неделю. Были случаи из Украины и России, а также несколько случаев из Швеции",

- сказала Хярм.

По словам Хярм, заболеваемость в Европе растет, растет и смертность, но со слабой тенденций роста.

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