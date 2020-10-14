Департамент здоровья Эстонии: заболеваемость коронавирусом в Эстонии постепенно снижается

"Действительно, в настоящий момент такая передышка, и цифры, похоже, стабилизировались. Но я напоминаю вам, что вирус никуда не исчез. На данный момент хорошие новости на несколько дней, но это не означает, что через неделю не будет тенденции к росту", - сказала Хярма, добавив, что очаги коронавируса возникают в основном на рабочих местах и в школах.