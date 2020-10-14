Торговцы обеспечивают сотрудников масками и начинают информационные кампании

Чтобы обеспечить безопасность совершения покупок во время пандемии Covid-19, торговцы запускают информационные кампании о безопасности в магазинах и предоставляют сотрудникам маски для лица, сообщили агентству LETA на нескольких торговых предприятиях.
Старший специалист по связям с общественностью Rimi Latvia Элина Шакирова отметила, что в связи с распространением Covid-19 Rimi призывает посетителей магазинов соблюдать новые меры предосторожности, установленные правительством. В дополнение к существующим ограничениям, чтобы обезопасить себя и окружающих, со среды при посещении магазинов Rimi обязательно надевать маску для лица.
В свою очередь руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Rimi Latvia Кристина Циемите подчеркнула, что со среды все сотрудники магазинов и поставщики услуг в помещениях магазина будут работать в масках или использовать защитные щитки при отсутствии физического барьера с клиентами.
Покупателям также предлагается делать покупки в интернет-магазине Rimi, где предоставляется возможность получить приобретенные товары в ближайшем Rimi Drive в тот же день или с доставкой по адресу в другое удобное для клиента время.
Руководитель по маркетингу универмага Stockmann Даце Кокина сообщила, что со среды руководство магазина снабдило всех сотрудников несколькими комплектами масок многоразового использования и щитков.
Универмаг Stockmann напоминает, что при нахождении в помещениях магазина необходимо соблюдать дистанцию в два метра и пользоваться дезинфицирующими средствами для рук. Кроме того, для посещения магазина желательно выбирать время с меньшим потоком посетителей.