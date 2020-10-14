Торговцы обеспечивают сотрудников масками и начинают информационные кампании

Старший специалист по связям с общественностью Rimi Latvia Элина Шакирова отметила, что в связи с распространением Covid-19 Rimi призывает посетителей магазинов соблюдать новые меры предосторожности, установленные правительством. В дополнение к существующим ограничениям, чтобы обезопасить себя и окружающих, со среды при посещении магазинов Rimi обязательно надевать маску для лица.

В свою очередь руководитель департамента маркетинга и связей с общественностью Rimi Latvia Кристина Циемите подчеркнула, что со среды все сотрудники магазинов и поставщики услуг в помещениях магазина будут работать в масках или использовать защитные щитки при отсутствии физического барьера с клиентами.

Покупателям также предлагается делать покупки в интернет-магазине Rimi, где предоставляется возможность получить приобретенные товары в ближайшем Rimi Drive в тот же день или с доставкой по адресу в другое удобное для клиента время.

Руководитель по маркетингу универмага Stockmann Даце Кокина сообщила, что со среды руководство магазина снабдило всех сотрудников несколькими комплектами масок многоразового использования и щитков.