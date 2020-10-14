Ср, 14.10.2020
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Илзе Айзсилниеце, президент Латвийского общества врачей

Навальный рассказал, в какую сумму обошлось лечение в Германии и кто его оплатил

ФОТО: AFP/SCANPIX

Лечение российского оппозиционера Алексея Навального в немецкой клинике Charite обошлось в 49 900 евро. Об этом в Instagram сообщил сам политик.

Он рассказал, что его лечение оплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и программист Роман Иванов.

Кроме того, Навальный рассказал, что его транспортировка на самолете из Омска в Берлин обошлась в 79 000 евро - эти затраты покрыл российский предприниматель Борис Зимин.

Напомним, в среду послы стран ЕС договорились о введении санкций против шести человек и одной организации из России в связи с отравлением Навального.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ на эти санкции. 

"Немцы никаких фактов не собираются предоставлять, несмотря на все международно-правовые обязательства. Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика. Но это ответ дипломатический", - заявил он.

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