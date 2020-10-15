Фото ⟩ Сколько нужно варить яйца?

Бывает, что простейшие вопросы оказываются одними из самых трудных. Например, у вас всегда получается сварить яйцо именно таким, каким и хотели? Вносим ясность, как это правильно делать.
Как долго нужно варить яйца?
Сколько варить после того, как вода закипела:
Если яйца варить 2 минуты, то белок будет твердоват снаружи, но более мягким внутри, как и желток.
4 минуты - идеальное время для любителей яиц всмятку.
5-6 минут - желток уже не будет таким жидким, но и не станет твердым. Он будет мягким и слегка липким.
8-10 минут - за это время желток станет более твердым и менее липким. 10 минут - в целом рекомендуемое время, чтобы сварить яйцо.
15 минут - для тех, кто хочет быть уверенным, что желток и белок будут готовы идеально, но помните, что яйцо можно и переварить. Если яйцо начинает приобретать серый цвет - оно переварено.
На что еще обратить внимание?
- Чтобы уменьшить риск раскола скорлупы, яйца должны быть комнатной температуры, а в воду можно добавить соли.
- Яйцо должно вариться равномерно, потому подберите подходящую кастрюлю и проследите за тем, чтобы яйца были полностью под водой.
- Если яйца после варки не опустить в холодную воду, то они продолжат готовиться и не будут такими, как было задумано.
- Чтобы яйцо было легче очистить, нужно, чтобы оно остыло.
- Варить яйца следует на небольшом огне.
- Проверить, вареное яйцо или нет, можно, повращав его. Если яйцо крутится быстро - вареное. Если медленно - сырое.