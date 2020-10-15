Чт, 15.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Фото ⟩ Сколько нужно варить яйца?

Яйца. Иллюстративное фото

ФОТО: Depositphotos

Бывает, что простейшие вопросы оказываются одними из самых трудных. Например, у вас всегда получается сварить яйцо именно таким, каким и хотели? Вносим ясность, как это правильно делать. 

Как долго нужно варить яйца?

Сколько варить после того, как вода закипела:

Если яйца варить 2 минуты, то белок будет твердоват снаружи, но более мягким внутри, как и желток.

4 минуты - идеальное время для любителей яиц всмятку. 

5-6 минут - желток уже не будет таким жидким, но и не станет твердым. Он будет мягким и слегка липким.

8-10 минут - за это время желток станет более твердым и менее липким. 10 минут - в целом рекомендуемое время, чтобы сварить яйцо.

15 минут - для тех, кто хочет быть уверенным, что желток и белок будут готовы идеально, но помните, что яйцо можно и переварить. Если яйцо начинает приобретать серый цвет - оно переварено. 

ФОТО: Depositphotos

На что еще обратить внимание?

  • Чтобы уменьшить риск раскола скорлупы, яйца должны быть комнатной температуры, а в воду можно добавить соли. 
  • Яйцо должно вариться равномерно, потому подберите подходящую кастрюлю и проследите за тем, чтобы яйца были полностью под водой. 
  • Если яйца после варки не опустить в холодную воду, то они продолжат готовиться и не будут такими, как было задумано. 
  • Чтобы яйцо было легче очистить, нужно, чтобы оно остыло. 
  • Варить яйца следует на небольшом огне.
  • Проверить, вареное яйцо или нет, можно, повращав его. Если яйцо крутится быстро - вареное. Если медленно - сырое.

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