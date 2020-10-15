Фото ⟩ Сколько нужно варить яйца?

Как долго нужно варить яйца?

Сколько варить после того, как вода закипела:

Если яйца варить 2 минуты, то белок будет твердоват снаружи, но более мягким внутри, как и желток.

4 минуты - идеальное время для любителей яиц всмятку.

5-6 минут - желток уже не будет таким жидким, но и не станет твердым. Он будет мягким и слегка липким.

8-10 минут - за это время желток станет более твердым и менее липким. 10 минут - в целом рекомендуемое время, чтобы сварить яйцо.

15 минут - для тех, кто хочет быть уверенным, что желток и белок будут готовы идеально, но помните, что яйцо можно и переварить. Если яйцо начинает приобретать серый цвет - оно переварено.

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