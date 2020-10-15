Стресс бьет в сердце. Как с этим бороться? Рассказывает доктор

Ученые давно установили - эмоциональный стресс способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. "У человека, который находится в состоянии стресса вырабатываются определенные гормоны - кортизол и адреналин, - объясняет доктор медицинских наук, психотерапевт, семейный врач Анатолий Пожарский. - И эти гормоны приводят к спазму, сужению сосудов, к учащению сердечной деятельности. Все это провоцирует серьезные проблемы с сердцем".

По словам Анатолия Пожарского, известная фраза, которую произносят люди в сильном волнении "Аж сердце прихватило", имеет под собой самые реальные основания. От волнения действительно могут появиться боли в сердце и даже случиться инфаркт.

"Стресс - один из огромных факторов риска, - отмечает доктор Пожарский. - Вопрос: как с этим бороться? Прежде всего, конечно, в подобных случаях надо обращаться за профессиональной медицинской помощью. Что касается профилактики, то здесь ничего нового не скажу - здоровый образ жизни, правильное питание, спорт или прогулки на свежем воздухе. И еще - стрессоустойчивость. Каждый человек реагирует на стресс по-разному. Один переживает неприятности более-менее спокойно, а у другого стресс вызывает различные проблемы со здоровьем. Это зависит от восприимчивости человека, от реакции личности на стрессовые факторы. Но личность - это характер, который можно изменить с помощью психотерапии. Поэтому здесь тот же совет - обратиться за помощью к специалисту".

Практика многих докторов показывает, что помогают справиться с волнением и снизить влияние стресса на сердце хорошо проверенные средства - настойки лекарственных трав. Об этом говорит кардиолог клиники ARI Med Марина Клявиня. Она также отмечает, что стресс серьезно отражается на сердечно-сосудистой системе - повышается давление и может наступить состояние, имитирующее инфаркт. Особенно это касается женщин.

"Старайтесь не допускать стрессовых ситуаций, - советует доктор Клявиня. - Посещайте психологов, психотерапевтов, медитируйте. Конечно, смело можно принимать и валидол, и валериану, и другие настойки с комплексом из валерианы, боярышника и пустырника , в случаях, когда необходимо справиться с волнением и нормализовать сердечную деятельность".

Кладовая природы

Сила лекарственных растений изучена человечеством в достаточной степени. В лечебных и профилактических целях мы используем корни и травы, стебли и плоды, соцветия и сок. Измельчаем, сушим, варим, настаиваем. Особый интерес представляют спиртовые настойки лекарственных трав и плодов.

Настойка - это спиртовая вытяжка из лечебного препарата. Этаноль - прекрасный растворитель и очень эффективно "высасывает" из исходного материала все полезные компоненты.

Еще одним прекрасным качеством настоек, кроме их эффективности, является очень большой период хранения. Он, как правило, бывает не менее 2-3 лет. А это позволяет использовать исходные материалы в период их максимальной «силы» и эффективности и легко заготавливать необходимое количество настойки вплоть до следующего сезона.