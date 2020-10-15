Стресс бьет в сердце. Как с этим бороться? Рассказывает доктор

До конца 2020 года осталось чуть более трех месяцев, но кажется, что уровень тревог и стрессов, который мы все испытали в этом году, уже давно перешел все разумные границы. Медики предупреждают: постоянный и неконтролируемый стресс может серьезно отразиться на росте сердечно-сосудистых заболеваний.
Ученые давно установили - эмоциональный стресс способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. "У человека, который находится в состоянии стресса вырабатываются определенные гормоны - кортизол и адреналин, - объясняет доктор медицинских наук, психотерапевт, семейный врач Анатолий Пожарский. - И эти гормоны приводят к спазму, сужению сосудов, к учащению сердечной деятельности. Все это провоцирует серьезные проблемы с сердцем".
По словам Анатолия Пожарского, известная фраза, которую произносят люди в сильном волнении "Аж сердце прихватило", имеет под собой самые реальные основания. От волнения действительно могут появиться боли в сердце и даже случиться инфаркт.
"Стресс - один из огромных факторов риска, - отмечает доктор Пожарский. - Вопрос: как с этим бороться? Прежде всего, конечно, в подобных случаях надо обращаться за профессиональной медицинской помощью. Что касается профилактики, то здесь ничего нового не скажу - здоровый образ жизни, правильное питание, спорт или прогулки на свежем воздухе. И еще - стрессоустойчивость. Каждый человек реагирует на стресс по-разному. Один переживает неприятности более-менее спокойно, а у другого стресс вызывает различные проблемы со здоровьем. Это зависит от восприимчивости человека, от реакции личности на стрессовые факторы. Но личность - это характер, который можно изменить с помощью психотерапии. Поэтому здесь тот же совет - обратиться за помощью к специалисту".
Практика многих докторов показывает, что помогают справиться с волнением и снизить влияние стресса на сердце хорошо проверенные средства - настойки лекарственных трав. Об этом говорит кардиолог клиники ARI Med Марина Клявиня. Она также отмечает, что стресс серьезно отражается на сердечно-сосудистой системе - повышается давление и может наступить состояние, имитирующее инфаркт. Особенно это касается женщин.
"Старайтесь не допускать стрессовых ситуаций, - советует доктор Клявиня. - Посещайте психологов, психотерапевтов, медитируйте. Конечно, смело можно принимать и валидол, и валериану, и другие настойки с комплексом из валерианы, боярышника и пустырника , в случаях, когда необходимо справиться с волнением и нормализовать сердечную деятельность".
Кладовая природы
Сила лекарственных растений изучена человечеством в достаточной степени. В лечебных и профилактических целях мы используем корни и травы, стебли и плоды, соцветия и сок. Измельчаем, сушим, варим, настаиваем. Особый интерес представляют спиртовые настойки лекарственных трав и плодов.
Настойка - это спиртовая вытяжка из лечебного препарата. Этаноль - прекрасный растворитель и очень эффективно "высасывает" из исходного материала все полезные компоненты.
Еще одним прекрасным качеством настоек, кроме их эффективности, является очень большой период хранения. Он, как правило, бывает не менее 2-3 лет. А это позволяет использовать исходные материалы в период их максимальной «силы» и эффективности и легко заготавливать необходимое количество настойки вплоть до следующего сезона.
Чаще всего специалисты рекомендуют для борьбы со стрессовыми ситуациями комплекс лекарственных трав: валерианы, пустырника и бояришника. Смесь настоя из этих трав особенно полезен для сердца и кровеносных сосудов, особенно при стрессе.
Валериана
Настойка валерианы благодаря высокому содержанию эфирного масла устраняет перевозбуждение центральной нервной системы.
Также имеет легкий обезболивающий, снотворный и желчегонный эффекты, улучшает пищеварение, расширяет сосуды.
Валериана снимает приступы астмы и головной боли. Применяется для профилактики и лечения гипертонии и стенокардии.
Боярышник
Боярышник снижает возбуждение, за счет улучшенного снабжения кислородом головного мозга улучшается кровообращение и память, проходит головокружение. Борется с аритмией и тахикардией. Снимает спазмы и укрепляет стенки сосудов, снижает давление, помогает бороться с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца. Используется против симптомов климакса.
Пустырник
Пустырник снимает нервную возбудимость, способствует быстрому засыпанию, но снотворного свойства не имеет.
Применяется для снижения артериального давления, улучшения кровообращения и профилактики нарушений в работе сердечно-сосудистой системы.
Движение - это сила
Проведя сотни и тысячи исследований, ученые пришли к выводу, что люди, ведущие активный образ жизни и любящие движение гораздо меньше подвержены воздействию стресса в ее острых и хронических формах. Есть смысл взять пример с них и внести в собственное расписание несколько дополнительных пунктов.
- Чрезвычайно хорошо от симптомов стресса помогают прогулки на открытом воздухе, к примеру, в парке. Гуляя, вы тонизируете нервную систему, восстанавливаете спокойствие и силы. Даже пятнадцати минут будет достаточно, чтобы убедиться в эффективности ваших действий.
- Отлично успокаивают и выводят из состояния стресса занятия танцами или гимнастическими упражнениями. Танцуя, вы поднимете себе настроение, дадите заряд бодрости на целый день, укрепите иммунную систему.
- Для снятия напряжения прекрасно подойдет плавание, походы на лыжах или велосипедные прогулки, в зависимости от времени года. Главное, проводить все эти занятия на открытом воздухе, а еще лучше, в компании единомышленников.
- Не менее важно хорошо высыпаться после того, как вы вели активный образ жизни на протяжении всего дня, ведь здоровый сон - обязательное условие снятия стресса и сохранения здорового сердца.
Всего десять-пятнадцать минут в день, но регулярно и стабильно, сразу же дадут результат, вы заметите, как в голове проясняется, нервозность и раздражение проходят, а мир снова приобретает краски.