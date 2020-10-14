Большая часть новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге и Даугавпилсе

В Риге зарегистрировано 38 новых зараженных, и общее их число в столице достигло 615. В свою очередь в Даугавпилсе - 19 новых случаев, число заболевших выросло до 252.

Девять новых случаев зарегистрированы в Краславском крае, где всего болеют 65 жителей. Четыре новых случая зарегистрированы в Юрмале, где общее число заболевших Covid-19 выросло до 32.

За прошедшие сутки зараженные были зарегистрированы в Вецпиебалгском, Алуксненском, Скриверском, Плявиньском и Екабпилсском краях, где ранее все заболевшие выздоровели.

Всего на данный момент Covid-19 зарегистрирован в 64 самоуправлениях Латвии. 27

Из новых зараженных 24 - в возрасте от 30 до 39 лет, 20 - от 50 до 59 лет, 18 - в возрасте от 40 до 49 лет. В других возрастных группах заболело меньшее число жителей.

Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 102 новых случая Covid-19.

Вчера сделано 5078 тестов на Covid-19, что стало рекордным количеством. Доля положительных результатов составила 2%, и это меньше, чем в конце прошлой недели.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 373 523 теста на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2942 человек, 1325 человек выздоровели.