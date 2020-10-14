Пятое поражение подряд: "Динамо" дома в серии буллитов проиграло "Локомотиву"

В первом периоде обошлось без голов, а счёт в матче был открыт на 27-й минуте после точного броска Павла Чернова из "Динамо". "Локомотиву" понадобилось всего 14 секунд, чтобы восстановить равновесие - гол на счету Артура Каюмова.

В начале третьего периода Андре Петерссон вывел "железнодорожников" вперёд, а в середине заключительной 20-минутки Евгений Грачёв сравнял счёт, сначала обыграв защитника Антона Малышева, а затем и вратаря - Эдварда Паскуале.

До конца основного времени и в овертайме голов не последовало и победителя пришлось определять в серии буллитов, в которой удачливее оказались гости.

Это поражение стало для рижан пятым подряд. До этого подопечные Петериса Скудры уступили на выезде "Витязю" (6:1), ХК "Сочи" (4:2), "Йокериту" (4:1) и минскому "Динамо" (4:3).

После сегодняшнего матча рижское "Динамо", имея в своём активе 7 очков, занимает последнее, 11-е место в Западной конференции.