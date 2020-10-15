Тусовки в разгар пандемии Covid-19: что происходит в ночных клубах Риги

Несмотря на повторную вспышку Covid-19, ограничения и риски, повлиявшие на жизнь всех жителей Латвии, отдельные сферы относятся к распространению коронавируса очень легкомысленно. Оказалось, в Риге есть несколько ночных клубов, в которых вечеринки проходят и после разрешенного времени, кроме того, вечеринки эти довольно широко посещаются, сообщает передача Aizliegtais paņēmiens Латвийского телевидения.
До 10 октября в силе было ограничение, запрещающее собираться в помещениях более чем по 1000 человек (сейчас - 500), помещения должны быть заполнены максимум на 50% от возможного числа посетителей, а на одно лицо должно быть минимум три квадратных метра площади. Ограничено и время работы: кафе, кинотеатры и рестораны могут работать до двух ночи, а ночные клубы и дискотеки - до полуночи. Главный аргумент - это места с высоким риском распространения инфекции.
Передача выяснила, что в августе Госполиция провела несколько рейдов по ночным клубам. Из 13 рижских клубов в семи никто на часы не смотрел.
Административные дела о несоблюдении требований эпидемиологической безопасности были начаты против таких клубов, как Coyote Fly, Radio Bārs, 8 Lounge, De flou, First MIR, Bams и Violet.
Передача Aizliegtais paņēmiens прошлась по клубам Риги и обнаружила много интересного.
Клуб Violet
В середине августа, когда заболеваемость Covid-19 была низкой, люди в клубе Violet развлекались до пяти часов утра, что попало и на видео. Кроме того, полиция нашла в клубе кокаин, возможно, там торговали алкоголем без учета в кассе.
Подобная картина предстала перед журналистами передачи и в октябре, когда ежесуточное число заболевших приближалось к сотне.
И так поступили многие.
2 октября реклама в клубе Violet свидетельствовала, что ожидается саксофонная ночь с Сергеем Бойцовым. Он рассказал передаче, что закончил играть в полночь, а ушел в час или в половине второго. Однако на видеозаписи музыкант заснят играющим в 2:27. Играл он, естественно, не для себя, а для танцующих зрителей. Персонал клуба им при этом не мешал. Спустя несколько минут вечеринка была прервана появлением полиции.
Владелица клуба Инесе Зументе не отрицает, что вечеринка проходила и после двух часов ночи. Однако, по ее мнению, с точки зрения юрисдикции нарушений нет: "Я поняла этот закон и консультировалась с юристами, таким образом, нельзя продавать алкоголь и еду после двух, правильно, все равно, как мы себя называем. Мы это и не нарушили - тусовка, громкая музыка, нигде в законе это не оговорено".
В частности, в два часа ночи предприятие закончило свою хозяйственную деятельность и выключило кассовые аппараты, а затем - частная вечеринка, так как клуб сдан лицу, проводящему частное мероприятие. Имя этого человека Зументе раскрывать не пожелала.
Клуб 8 Lounge
Попытались журналисты пробраться и в 8 Lounge. В ночь на 4 октября попасть внутрь было не так просто, однако вечеринка там все-таки проходила. Выходящие ненадолго посетители дали понять, что в клубе потребуется наличность, так как после двух часов рассчитаться карточкой нельзя.
На этот раз передача Aizliegtais paņēmiens осталась снаружи, так как прибыли другие гости - муниципальная полиция Риги. Оказалось, что в клуб внедрился полицейский, который после двух часов произвел контрольную закупку, убедившись, что алкоголь можно купить только за наличные деньги, так как через кассу такие покупки не проводят.
Владелец клуба Ян Федоров рассказал полиции, что уже скоро собирался закрывать заведение и не мог так просто выбросить людей на улицу. Он спросил у полицейских: "Как сказать людям, что им надо у ходить?", на что получил лаконичный ответ: "Громко и разборчиво".
По словам Федорова, в принципе, "ничего не продолжалось, так как мы закрылись в два, все счета были отданы в два, полвторого". По его словам, в клубе просто отмечали день рождения и люди остались на каких-то десять минут.
Прокомментировал ситуацию и представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис: "Была информация о том, что там имеется "фейс-контроль", в частности, всех подряд туда не пускают. В этом случае, принимая во внимание обстоятельства, было решено произвести контрольную закупку с привлечением сотрудника, который пришел в клуб в гражданском".
В распоряжении передачи есть информация, что в этом месте можно заказать алкоголь и удаленно, что разрешено до 22 часов, однако в ходе эксперимента оказалось, что как заказать, так и получить вино можно и в более поздний час. Впрочем, на следующий день принадлежащая 8 Lounge Sushinight отказала в алкоголе после 22 часов.
И эту практику менеджмент бара клуба объяснил инерцией работников: "Это просто внутренняя ошибка, с которой мы сами со своей стороны разобрались".
А что в других городах?
Aizliegtais paņēmiens отмечает, что нарушения в работе ночных клубов фиксируются главным образом в Риге. В других городах клубы более послушны.
В частности, в Даугавпилсе за последний месяц не было констатировано ни одного нарушения и не было начато ни одного административного делопроизводства.
Нарушений не было констатировано и в Лиепае.
В Елгаве с одним клубом были проблемы весной, однако сейчас они, похоже, решены.