Тусовки в разгар пандемии Covid-19: что происходит в ночных клубах Риги

На этот раз передача Aizliegtais paņēmiens осталась снаружи, так как прибыли другие гости - муниципальная полиция Риги. Оказалось, что в клуб внедрился полицейский, который после двух часов произвел контрольную закупку, убедившись, что алкоголь можно купить только за наличные деньги, так как через кассу такие покупки не проводят.

Владелец клуба Ян Федоров рассказал полиции, что уже скоро собирался закрывать заведение и не мог так просто выбросить людей на улицу. Он спросил у полицейских: "Как сказать людям, что им надо у ходить?", на что получил лаконичный ответ: "Громко и разборчиво".

По словам Федорова, в принципе, "ничего не продолжалось, так как мы закрылись в два, все счета были отданы в два, полвторого". По его словам, в клубе просто отмечали день рождения и люди остались на каких-то десять минут.

Таким образом, юридические аргументы схожи с аргументами клуба Violet - после двух ночи кассовые аппараты выключают, и мероприятие продолжается как частная вечеринка.

Прокомментировал ситуацию и представитель муниципальной полиции Риги Том Садовскис: "Была информация о том, что там имеется "фейс-контроль", в частности, всех подряд туда не пускают. В этом случае, принимая во внимание обстоятельства, было решено произвести контрольную закупку с привлечением сотрудника, который пришел в клуб в гражданском".

В распоряжении передачи есть информация, что в этом месте можно заказать алкоголь и удаленно, что разрешено до 22 часов, однако в ходе эксперимента оказалось, что как заказать, так и получить вино можно и в более поздний час. Впрочем, на следующий день принадлежащая 8 Lounge Sushinight отказала в алкоголе после 22 часов.

И эту практику менеджмент бара клуба объяснил инерцией работников: "Это просто внутренняя ошибка, с которой мы сами со своей стороны разобрались".

А что в других городах?

Aizliegtais paņēmiens отмечает, что нарушения в работе ночных клубов фиксируются главным образом в Риге. В других городах клубы более послушны.

В частности, в Даугавпилсе за последний месяц не было констатировано ни одного нарушения и не было начато ни одного административного делопроизводства.

Нарушений не было констатировано и в Лиепае.