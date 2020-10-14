Более 40% больных раком - люди трудоспособного возраста

Ежегодно выявляется около 12 000 онкологических больных, из которых около 4500 человек - трудоспособного возраста. Вместе все эти пациенты за счет налогов, доходов и других статей могли бы вносить в бюджет более 40 млн евро в год, говорит Эглитис, добавляя, что эти цифры не являются абсолютными из-за различных переменных.

Онколог отметил, что в общей сложности ежегодно от рака умирают около 6000 пациентов. "Это большое число, и мы бы хотели, чтобы в будущем оно было меньше", - подчеркнул врач.

В то же время, согласно прогнозам, количество онкологических больных в мире будет увеличиваться по двум основным причинам - рост населения и старение населения, пояснил онколог, добавив, что в случае Латвии будет иметь значение только второй фактор.

По его мнению, первоочередное внимание следует уделять более ранней диагностике рака. По мнению онколога, не менее важно обеспечить образование, просвещение общества, которое можно начать уже на уровне средней школы. По словам Эглитиса, акцент можно также сделать на продвижении здравоохранения на базовом уровне, включая усиление роли семейных врачей.

В ходе обсуждения Эглитис также обратил внимание на то, что онкологический регистр практически официально не работает с 2017 года. В результате проводятся ненужные проверки и безосновательно тратятся значительные суммы средств, пояснил Эглитис, добавив, что отсутствие реестра также означает, что необходимо проделывать дополнительную работу, собирая данные в бумажном формате.

Внимание во время дискуссии было уделено и тому факту, что в этом году, как ранее заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле, выделенное отрасли финансирование практически полностью пойдет на обеспечение роста зарплат медиков, при этом пациентам никакие существенные ресурсы выделены не будут.

На вопрос о возможных изменениях, направленных на обеспечение ресурсов для онкологической отрасли, председатель бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма Мартиньш Бондарс ответил, что, как и каждый год, "потребностей больше, чем ресурсов".

Депутат Сейма Эвита Залите-Гросса также отметила, что изменения в сфере онкологии происходят относительно медленно. Однако политик предположила, что одним из способов обойти проблему нехватки финансирования могло бы стать создание так называемого принципа сообщающихся сосудов, при котором доходы от акцизного налога на вызывающие привыкание и вредные продукты направляются в онкологическую отрасль.

Основатель Onkoalianse Ольга Валциня в ходе дискуссии подчеркнула, что в обществе существуют различные стигмы в отношении пациентов и тестирования на рак. Она также подчеркнула тот факт, что в Латвии по сравнению с другими странами пациенты с онкологией получают худший уход, и, несмотря на то, что в мире доступны эффективные и более рентабельные виды терапии, пациенты с онкологией в Латвии их не получают или получают в меньшем объеме, чем во многих других странах мира, включая Литву и Эстонию.