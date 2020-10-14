На всех может и не хватить: в Латвии резко вырос спрос на прививки от гриппа

В Латвии значительно вырос спрос населения на прививки от гриппа, а также почти в три раза увеличилось количество закупленных вакцин, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.
По данным производителей вакцин, из-за пандемии Covid-19 спрос на прививки от гриппа вырос во всем мире.
Латвийский план вакцинации впервые дополнили две группы лиц - лечащий персонал, а также клиенты и работники социальных центров. Помимо них, государство оплачивает прививки беременным и детям до двух лет. Таким образом, количество закупленных государством вакцин выросло с 33 000 до 90 000 доз.
По данным представителей компаний по производству лекарств, в этом году в Латвию завезено 194 238 доз вакцины от гриппа. До 14 октября по государственной системе компенсации лекарств в аптеках вакцину приобрели уже 34 000 человек.
Минздрав предупреждает, что в этом году доступность прививок от гриппа будет ограниченной.