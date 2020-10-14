На всех может и не хватить: в Латвии резко вырос спрос на прививки от гриппа

По данным производителей вакцин, из-за пандемии Covid-19 спрос на прививки от гриппа вырос во всем мире.

Латвийский план вакцинации впервые дополнили две группы лиц - лечащий персонал, а также клиенты и работники социальных центров. Помимо них, государство оплачивает прививки беременным и детям до двух лет. Таким образом, количество закупленных государством вакцин выросло с 33 000 до 90 000 доз.

Также государственная компенсация прививок увеличена с 50 до 100% для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

По данным представителей компаний по производству лекарств, в этом году в Латвию завезено 194 238 доз вакцины от гриппа. До 14 октября по государственной системе компенсации лекарств в аптеках вакцину приобрели уже 34 000 человек.