Ср, 14.10.2020
В некоторых государствах тестируют всех, но, с точки зрения наших специалистов, в этом нет необходимости - 4000 тестов в день для Латвии достаточно. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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SPKC установил источник заражения Covid-19 примерно у половины заболевших за последние сутки

ФОТО: Shutterstock

Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC) удалось установить источник заражения Covid-19 примерно у половины заболевших во вторник людей, сообщает агентство LETA.

Так, два человека заразились за границей - в России и Финляндии, а 54 - от установленных источников инфекции.

По остальным случаям выяснение обстоятельств продолжается.

За последние сутки заболевшие зарегистрированы в 27 краях страны. Больше всего новых случаев констатировано в Риге, где Covid-19 заразились 38 человек, в Даугавпилсе зарегистрировано 20 заболевших, а в Краславском крае - девять.

За прошедшие сутки зараженные были зарегистрированы в Вецпиебалгском, Алуксненском, Скриверском, Плявиньском и Екабпилсском краях, где ранее все заболевшие выздоровели.

Всего на данный момент Covid-19 зарегистрирован в 64 самоуправлениях Латвии.

Из новых зараженных 24 - в возрасте от 30 до 39 лет, 20 - от 50 до 59 лет, 18 - в возрасте от 40 до 49 лет. В других возрастных группах заболело меньшее число жителей.

Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 102 новых случая Covid-19.

Вчера сделано 5078 тестов на Covid-19, что стало рекордным количеством. Доля положительных результатов составила 2%, и это меньше, чем в конце прошлой недели. 

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 373 523 теста на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2942 человек, 1325 человек выздоровели.

В стационарах в данный момент лечатся 75 пациентов с Covid-19. Вчера госпитализировано девять человек, а четыре человека выписаны. В тяжелом состоянии находятся восемь человек.

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