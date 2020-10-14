SPKC установил источник заражения Covid-19 примерно у половины заболевших за последние сутки

Так, два человека заразились за границей - в России и Финляндии, а 54 - от установленных источников инфекции.

По остальным случаям выяснение обстоятельств продолжается.

За последние сутки заболевшие зарегистрированы в 27 краях страны. Больше всего новых случаев констатировано в Риге, где Covid-19 заразились 38 человек, в Даугавпилсе зарегистрировано 20 заболевших, а в Краславском крае - девять. 4

За прошедшие сутки зараженные были зарегистрированы в Вецпиебалгском, Алуксненском, Скриверском, Плявиньском и Екабпилсском краях, где ранее все заболевшие выздоровели.

Всего на данный момент Covid-19 зарегистрирован в 64 самоуправлениях Латвии.

Из новых зараженных 24 - в возрасте от 30 до 39 лет, 20 - от 50 до 59 лет, 18 - в возрасте от 40 до 49 лет. В других возрастных группах заболело меньшее число жителей.

Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 102 новых случая Covid-19.

Вчера сделано 5078 тестов на Covid-19, что стало рекордным количеством. Доля положительных результатов составила 2%, и это меньше, чем в конце прошлой недели.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 373 523 теста на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 2942 человек, 1325 человек выздоровели.