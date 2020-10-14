Маски в магазинах, люди с кирпичами у Сейма и новые санкции ЕС. Все, что вы могли пропустить 14 октября

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.
Среда, 14 октября
Коронавирус:
- В Латвии 102 новых случая Covid-19, смертей нет. Большая часть новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге и Даугавпилсе.
- SPKC установил источник заражения Covid-19 примерно у половины заболевших за последние сутки - за границей заболели лишь двое.
- В Латвии за сутки - 9 новых госпитализаций, общее число достигло 75
- Бондарса "поймали" в магазине без маски.
- Торговцы обеспечивают сотрудников масками и начинают информационные кампании.
- Департамент здоровья Эстонии: заболеваемость коронавирусом в Эстонии постепенно снижается.
- В Литве за сутки - три новых смерти от Covid-19 и 139 случаев, в Эстонии - 40 новых случаев.
- Кариньш: "Нет причин для беспокойства, вместимость больниц сейчас достаточна".
- Стакис предлагает ввести приоритеты в тестировании на Covid-19, помощь гостиницам и в приобретении масок.
Другие события дня:
- У Сейма прошла акция протеста - люди пришли с кирпичами.
- Навальный рассказал, в какую сумму обошлось лечение в Германии и кто его оплатил: потратили 49 900 евро.
- На всех может и не хватить: в Латвии резко вырос спрос на прививки от гриппа.
- KNAB просит обвинить Ушакова в хранении запрещенного видеоустройства.
- Впервые с момента восстановления независимости 11 и 18 ноября не пройдут парады.
- Эстонец в Риге с помощью флекса снял блокировщик колес и поехал домой.
- Жители Таллинна холодно встретили открытие магазина Depo.
- В торговом центре Sāga двери открывают первые магазины. Полностью центр откроется 10 ноября.
- IKEA опробует схему по выкупу нежелаемой мебели у покупателей.
- ЕС согласовал санкции в связи с отравлением Навального. Лавров пообещал ответить тем же.
- Начальник Госполиции пообещал конец "старых времен" и нетерпимость к нечестным коллегам.
- Эстонским педофилам, убийцам и насильникам запретят менять имена.
- Житель Мексики спас от урагана 300 животных. Он укрыл их у себя дома.
- В России полицейский сознался, что убил подругу-трансгендера.
- В Минске задержан бывший вице-президент airBaltic.
- Представлен новый iPhone - самый легкий 5G-телефон с крепчайшим стеклом и мощным процессором.
Новости из мира знаменитостей:
- Бусулис и другие местные звезды пришли на акцию протеста c кирпичами в руках.
- Дакота осудила Тимати за участие в шоу "Холостяк". В ответ рэпер назвал ее "второсортной певичкой".
- Крокодил Гена будет петь голосом Димы Билана в новом "Чебурашке".
- Силиконовая грудь по бартеру: Амината рассказала о самом забавном рекламном предложении.
- "Это отстой": актриса из "Зачарованных" раскритиковала перезапуск сериала.
Новости спорта:
- Пятое поражение подряд: "Динамо" дома в серии буллитов проиграло "Локомотиву".
- Емельяненко: "Хабиб в бою с Гэтжи близок к первому поражению".
- О’Салливан покрасил ногти в розовый и сыграл матч на English Open.