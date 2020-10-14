Ср, 14.10.2020
Это был выбор - запрещаем абсолютно все или позволяем развиваться экономике, сохраняем рабочие места и даем людям возможность зарабатывать. Санта Ливиня, директор департамента общественного здоровья Минздрава
Санта Ливиня, директор департамента общественного здоровья Минздрава
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  • Маски в магазинах, люди с кирпичами у Сейма и новые санкции ЕС. Все, что вы могли пропустить 14 октября

Маски в магазинах, люди с кирпичами у Сейма и новые санкции ЕС. Все, что вы могли пропустить 14 октября

ФОТО: TVNET

Мы понимаем, что у вас очень мало времени. Именно поэтому в конце дня RUS TVNET собирает все самое важное, что вы могли пропустить сегодня.

Среда, 14 октября

Коронавирус:

  • В Латвии 102 новых случая Covid-19, смертей нет. Большая часть новых случаев Covid-19 зарегистрирована в Риге и Даугавпилсе.
  • SPKC установил источник заражения Covid-19 примерно у половины заболевших за последние сутки - за границей заболели лишь двое.
  • В Латвии за сутки - 9 новых госпитализаций, общее число достигло 75
  • Бондарса "поймали" в магазине без маски.
  • Торговцы обеспечивают сотрудников масками и начинают информационные кампании.
  • Департамент здоровья Эстонии: заболеваемость коронавирусом в Эстонии постепенно снижается.
  • В Литве за сутки - три новых смерти от Covid-19 и 139 случаев, в Эстонии - 40 новых случаев.
  • Кариньш: "Нет причин для беспокойства, вместимость больниц сейчас достаточна".
  • Стакис предлагает ввести приоритеты в тестировании на Covid-19, помощь гостиницам и в приобретении масок.

Другие события дня:

  • У Сейма прошла акция протеста - люди пришли с кирпичами.
  • Навальный рассказал, в какую сумму обошлось лечение в Германии и кто его оплатил: потратили 49 900 евро.
  • На всех может и не хватить: в Латвии резко вырос спрос на прививки от гриппа.
  • KNAB просит обвинить Ушакова в хранении запрещенного видеоустройства.
  • Впервые с момента восстановления независимости 11 и 18 ноября не пройдут парады.
  • Эстонец в Риге с помощью флекса снял блокировщик колес и поехал домой.
  • Жители Таллинна холодно встретили открытие магазина Depo.
  • В торговом центре Sāga двери открывают первые магазины. Полностью центр откроется 10 ноября.
  • IKEA опробует схему по выкупу нежелаемой мебели у покупателей.
  • ЕС согласовал санкции в связи с отравлением Навального. Лавров пообещал ответить тем же.
  • Начальник Госполиции пообещал конец "старых времен" и нетерпимость к нечестным коллегам.
  • Эстонским педофилам, убийцам и насильникам запретят менять имена.
  • Житель Мексики спас от урагана 300 животных. Он укрыл их у себя дома.
  • В России полицейский сознался, что убил подругу-трансгендера.
  • В Минске задержан бывший вице-президент airBaltic.
  • Представлен новый iPhone - самый легкий 5G-телефон с крепчайшим стеклом и мощным процессором.

Новости из мира знаменитостей:

  • Бусулис и другие местные звезды пришли на акцию протеста c кирпичами в руках.
  • Дакота осудила Тимати за участие в шоу "Холостяк". В ответ рэпер назвал ее "второсортной певичкой".
  • Крокодил Гена будет петь голосом Димы Билана в новом "Чебурашке".
  • Силиконовая грудь по бартеру: Амината рассказала о самом забавном рекламном предложении.
  • "Это отстой": актриса из "Зачарованных" раскритиковала перезапуск сериала.​​​

Новости спорта:

  • Пятое поражение подряд: "Динамо" дома в серии буллитов проиграло "Локомотиву".
  • Емельяненко: "Хабиб в бою с Гэтжи близок к первому поражению".
  • О’Салливан покрасил ногти в розовый и сыграл матч на English Open.

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