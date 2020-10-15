"11 волков", или 23 матча, одна победа, девять ничьих и 13 поражений сборной Латвии

Во вторник вечером на стадионе "Даугава" сборная Латвии в статусе фаворита принимала Мальту. Цель была только одна - победа, а именно три очка и возможность побороться за первое место в первой группе лиги D. Теперь такой возможности нет даже в теории.

Мальта в рейтинге ФИФА находится на далёком 180-м месте. За ней очередь из экзотических стран, в которых футбол очень далёк от профессионального уровня. Среди них и любительская сборная Гибралтара, которой Латвия умудрилась проиграть в 2018 году со счётом 0:1.

Возвращаясь к недавним событиям на стадионе "Даугава", Латвия проиграла Мальте со счётом 0:1, пропустив мяч в ворота на 97-й минуте. Это стало первым поражением для Дайниса Казакевича на посту главного тренера латвийской сборной. На его счету также четыре ничьих - против уже упомянутой Мальты, Фарерских островов, Черногории и Андорры. Ни одну из этих стран нельзя назвать футбольным гигантом.

В двух из трёх последних матчей мяч в ворота сборной Латвии был забит в компенсированное время. В одном из случаев это лишило команду победы (1:1 против Черногории), во втором - команда потерпела поражение от Мальты.

Единственную победу за 23 матча латвийская сборная (под руководством Славиши Стояновича) одержала в ноябре прошлого года против Австрии, которая в тот раз в Ригу отправила команду без нескольких звёзд основного состава. Тогда единственный гол забил центральный защитник Марцис Ошс. После девяти поражений подряд эта победа стала настоящим праздником!

19 ноября 2019 года является единственным радостным днём для латвийской футбольной сборной за последние два года, если говорить о результате.

Также нужно отметить "успехи" нашей команды в других странах - сборная Латвии на выезде не может победить уже 22 матча подряд. Последний раз это случилось больше четырёх лет назад, когда со счётом 1:0 была обыграна Андорра.

После поражения от сборной Гибралтара, которая находилась на 195-м месте в рейтинге ФИФА, возник вопрос, можно ли пасть ещё ниже? И сейчас этот вопрос снова стал актуальным.

Также нельзя не упомянуть результативность, или реализацию моментов. Называйте, как хотите. Больше одного гола за матч футболисты сборной Латвии забивали три года назад. С тех пор 15 матчей и вовсе прошли без голов. Удружили также и соперники, которые случайно забивали мяч в свои ворота. Это случилось сравнительно недавно в матче против Мальты и ещё раз - против Северной Македонии.

Люди в социальных сетях рассуждают о возможности латвийской сборной встретиться с Ватиканом под управлением Папы Римского. Ватикан является самой маленькой страной в мире, и футбол там не считается актуальным для представителей церкви.

Справедливости ради надо признать, что под руководством Казакевича футболисты латвийской сборной играют в футбол, а не просто в мяч, как это было при Стояновиче и Миксу Паателайнене. И это изменение вполне положительное.