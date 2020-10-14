Covid-19: Франция вводит чрезвычайное положение

Чтобы остановить распространение Covid-19, Франция снова объявила чрезвычайное положение, сообщает ВВС.
Чрезвычайное положение, которое позволит реализовать мероприятия, "соразмерные с угрозой здоровью", вступит в силу в субботу, свидетельствует протокол заседания правительства.
В девяти городах Франции с субботы введен комендантский час. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что людям в Париже и еще восьми городах будет запрещено находиться за пределами дома с 21 часа до 6 часов утра.
Комендантский час установлен минимум на четыре недели, однако возможно, что период будет продлен до шести недель.
Макрон указал, что вторая волна Covid-19 отличается, так как в этот раз болезнь распространилась по всем регионам страны.
Цель ограничений - удержать людей от посещения ресторанов или друзей в вечерние и ночные часы, и жителем потребуется обоснованная причина, чтобы находиться во время комендантского часа не дома, однако в неотложных случаях перемещение будет запрещено.
При этом школы останутся открытыми и люди по-прежнему смогут путешествовать между регионами.
"Нам надо действовать. Нам необходимо остановить распространение вируса", - отметил Макрон, добавив, что понимает, что комендантский час - это "сложная" вещь, которую приходится требовать от людей.
В среду во Франции был подтвержден 22 951 новый случай Covid-19.
В борьбе с коронавирусом усиленные ограничения вводят и другие страны, например, в Нидерландах закрыты рестораны и кафе. Бары и рестораны на 15 дней закрыты и в Каталонии, в свою очередь в Чехии закрыты не только бары, но и школы.