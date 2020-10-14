The New York Times: Вероятно, яд Навальному подсыпали в аэропорту в чай

Как рассказал изданию анонимный высокопоставленный источник в силовых структурах Германии, яд в виде порошка подсыпали в жидкость, которую и выпил Навальный. Скорее всего, это был чай, заказанный оппозиционером в аэропорту перед вылетом.

Однако если данное предположение верно, то остается вопрос, каким образом следы "Новичка" оказались на бутылке воды, из которой пил Навальный в гостиничном номере.

"Это может означать, что Навальный контактировал с ядом перед прибытием в аэропорт или что, возможно, его отравили дважды", 2

- пишет издание.

Напомним, после отравления пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что он пил в аэропорту чай, в который могли что-то подмешать. В свою очередь сам Навальный в интервью говорил, что, скорее всего, он был отравлен в отеле. Это он связал со следами яда на бутылке.

В среду, 14 октября, Навальный сообщил, что его лечение в немецкой клинике Charite обошлось в 49 900 евро.

Он рассказал, что его лечение оплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и программист Роман Иванов.