Путин внес законопроект о Госсовете. Что это изменит?

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о статусе Госсовета. Ожидалось, что этот орган станет выполнять более важную функцию, чем сейчас - однако теперь эксперты сходятся во мнении, что ничего революционного не случится.

"Основными задачами Госсовета являются [...] обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Федерации", - следует из текста документа.

Госсовет по предложению президента будет рассматривать проекты федеральных законов и указов президента, "имеющих общегосударственное значение". Орган также сможет вносить поправки в уже существующие законы.

В январе этого года Путин внес в Госдуму пакет поправок к Конституции, которыми закреплялось его право формировать Госсовет.

Согласно внесенной тогда поправке, Госсовет создается "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства".

"Отвлекающий маневр"

Политологи сходятся во мнении, что никакой ожидаемой некоторыми революции в российском устройстве России законопроект о Госсовете не принес.

Разговоры о том, что этот совещательный орган при президенте превратится в центр принятия решений, который Путин возглавит, покинув президентский пост, начались после объявления конституционной реформы в январе 2020 года - Путин тогда пообещал, что полномочия Госсовета пропишут в основном законе.

Спустя месяц с небольшим Путин объявил, что не собирается придумывать под себя должность главы Госсовета, а затем появилась и поправка об обнулении президентских сроков, которая сняла вопрос о том, будет ли у Путина возможность остаться во власти и после 2024 года, когда кончится его нынешний срок полномочий главы государства.

"Очевидно, что, как и в случае со всеми остальными реформами, поправки, касающиеся Госсовета, были нужны исключительно для того, чтобы замаскировать ту единственную - главную - поправку, которая имела значение, - "поправку Терешковой", - сказал Би-би-си политолог Аббас Галлямов.

"Такое впечатление, что вся дискуссия по Госсовету была каким-то отвлекающим маневром", - соглашается с ним политолог Константин Калачев. Он подчеркивает, что Госсовет по новому законопроекту все равно остается совещательным органом и не станет органом власти - "что закрывает тему возможности "транзита" по образцу Казахстана".

По этому сценарию, обсуждавшемуся в прессе в начале года, Путин, уйдя с президентского поста, мог бы превратиться в российскую версию казахстанского "отца нации" (казах. - "елбасы"), как это произошло с Нурсултаном Назарбаевым.

"С содержательной точки зрения практически ничего не поменялось. Госсовет как был ещё одной площадкой, на которой солирует президент, так ею и остался, - вторит Калачеву Галлямов. - Все равно это орган, состоящий из подчинённых президента".