Кристина Асмус заразилась коронавирусом

"В общем, у меня подтвердился ковид. Три дня были прям жесткими - температура выше 39, и ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", - поделилась Асмус.

Кристина рассказала, что к ней два раза приезжала скорая помощь. Сейчас она остается дома и ждет врача, чтобы оценить динамику.

Асмус призвала всех надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и быть аккуратнее.