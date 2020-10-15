Кристина Асмус заразилась коронавирусом

Российская актриса Кристина Асмус на своей Instagram-странице сообщила, что заразилась коронавирусом.
"В общем, у меня подтвердился ковид. Три дня были прям жесткими - температура выше 39, и ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается", - поделилась Асмус.
Кристина рассказала, что к ней два раза приезжала скорая помощь. Сейчас она остается дома и ждет врача, чтобы оценить динамику.
Асмус призвала всех надевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и быть аккуратнее.
Ранее российские СМИ сообщили, что на карантин закрыт Театр имени Ермоловой, где служит Асмус. Причиной стало обнаружение у сотрудников данного учреждения Covid-19.