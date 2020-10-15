Американский стриминговый сервис Netflix запустил русскоязычную версию. Об этом пишет портал "Медуза".
Теперь если пользователь зайдет на сайт сервиса под российским IP, то его автоматически перенаправит на netflix.com/ru. Последняя версия приложения для iOS на момент выхода новости оставалась англоязычной.
Netflix обещает, что "тысячи часов популярных сериалов и фильмов будут дублированы на русский язык и дополнены русскими субтитрами". Расчеты с пользователями русскоязычной версии будут проводиться в рублях. Сообщает "Интерфакс".
С 2016 года Netflix был доступен в России с англоязычным интерфейсом. Платить за подписку можно было только в евро.