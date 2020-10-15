Чт, 15.10.2020
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Netflix запустил русскоязычную версию

Netflix

ФОТО: Unsplash

Американский стриминговый сервис Netflix запустил русскоязычную версию. Об этом пишет портал "Медуза". 

Теперь если пользователь зайдет на сайт сервиса под российским IP, то его автоматически перенаправит на netflix.com/ru. Последняя версия приложения для iOS на момент выхода новости оставалась англоязычной.

Netflix обещает, что "тысячи часов популярных сериалов и фильмов будут дублированы на русский язык и дополнены русскими субтитрами". Расчеты с пользователями русскоязычной версии будут проводиться в рублях. Сообщает "Интерфакс".

С 2016 года Netflix был доступен в России с англоязычным интерфейсом. Платить за подписку можно было только в евро.

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