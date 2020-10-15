Чичваркин объяснил, зачем оплатил лечение Навального

"Я переводил пожертвования ФБК, иногда оплачивал юристов... А здесь сам Бог велел. Это вопиющая прилюдная попытка казнить неугодного политика. Если мы что-то можем сделать, чтобы его спасти, мы должны это сделать. Деньги для этого и нужны - чтобы строить, созидать, дарить здоровье и жизнь", - цитирует "Дождь" Чичваркина.