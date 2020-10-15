Чт, 15.10.2020
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Светлана Тихановская, экс-кандидат в президенты Беларуси

Чичваркин объяснил, зачем оплатил лечение Навального

Евгений Чичваркин

ФОТО: Скриншот с видео

Бизнесмен Евгений Чичваркин объяснил свое решение помочь в оплате лечения и реабилитации Алексея Навального тем, что он регулярно помогает политику уже восемь лет, сообщает "Дождь" со ссылкой на журнал Forbes.

"Я переводил пожертвования ФБК, иногда оплачивал юристов... А здесь сам Бог велел. Это вопиющая прилюдная попытка казнить неугодного политика. Если мы что-то можем сделать, чтобы его спасти, мы должны это сделать. Деньги для этого и нужны - чтобы строить, созидать, дарить здоровье и жизнь", - цитирует "Дождь" Чичваркина. 

По его словам, он предлагал семье Навального перевезти его на лечение в Израиль, однако они выбрали "проверенный вариант с Германией". 

Напомним, что ранее Алексей Навальный рассказал, что его лечение оплатили предприниматель Евгений Чичваркин, экономист Сергей Алексашенко и программист Роман Иванов.

Кроме того, Навальный рассказал, что его транспортировка на самолете из Омска в Берлин обошлась в 79 000 евро - эти затраты покрыл российский предприниматель Борис Зимин.

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