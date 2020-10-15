Чт, 15.10.2020
В некоторых государствах тестируют всех, но, с точки зрения наших специалистов, в этом нет необходимости - 4000 тестов в день для Латвии достаточно. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения
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Президент призывает молодежь говорить и думать по-латышски

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Президент Эгил Левитс призывает молодежь говорить и думать по-латышски, а также заботиться о том, чтобы язык не засоряли заимствования.

Он распространил обращение с призывом к молодежи стать хранителями латышского языка, так как без латышского языка не может существовать Латвийское государство. 

"За признание латышского языка боролись по крайней мере восемь, девять поколений до вас, но у вас особая роль - удержать завоеванное, каждый день употребляя латышский язык и с течением времени модернизируя, совершенствуя его", - сказал президент. 

Он признал, что знать иностранные языки необходимо и полезно, но "только на родном языке мы можем выразить словами то, что на самом деле чувствуем". 

Глава государства призвал молодых людей помогать своим друзьям, если кто-то говорит, что ему не хватает слов. Возможно, в этой ситуации пригодится забытое старое слово либо можно придумать новое. 

Президент призвал молодежь в Латвии и во всем мире снять короткое видео о том, почему каждому близок и дорог родной  язык, и поделиться этим видео. 

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