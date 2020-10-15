В Латвии 114 новых случаев Covid-19, четверо госпитализированы

За прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Вчера сделано 4667 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,4%.
В целом с начала пандемии в Латвии проведено 378 190 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 3056 человек, 1329 человек выздоровели.
В стационарах в данный момент лечатся 70 пациентов с Covid-19. Вчера госпитализировано четыре человека, а девять человек выписаны. В тяжелом состоянии находятся девять человек.