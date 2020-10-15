Чт, 15.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Младший сын Трампа переболел Covid-19 вместе с родителями

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сын президента США Дональда Трампа - 14-летний Бэррон - бессимптомно переболел коронавирусом Covid-19, сообщила в среду, 13 октября, первая леди США Мелания Трамп.

"К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы", - говорится в заявлении первой леди, опубликованном на сайте Белого дома.

У Бэррона выявили коронавирус после того, как диагноз подтвердился у президента США и его супруги.

Мелания Трамп также подтвердила, что тоже завершила лечение от коронавируса, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что 2 октября стало известно о том, что президент США заразился коронавирусом. На следующий день он был отправлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Президент США в Twitter призывал людей не позволять болезни "управлять вашими жизнями" и рассказал, что чувствует себя помолодевшим - "лучше, чем 20 лет назад".

В понедельник, 5 октября, Трамп сообщил, что выписывается из клиники, где он лечился от коронавируса.

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