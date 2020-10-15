Младший сын Трампа переболел Covid-19 вместе с родителями

"К счастью, он сильный подросток, у него не проявились симптомы", - говорится в заявлении первой леди, опубликованном на сайте Белого дома.

У Бэррона выявили коронавирус после того, как диагноз подтвердился у президента США и его супруги.

Мелания Трамп также подтвердила, что тоже завершила лечение от коронавируса, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что 2 октября стало известно о том, что президент США заразился коронавирусом. На следующий день он был отправлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида.

Президент США в Twitter призывал людей не позволять болезни "управлять вашими жизнями" и рассказал, что чувствует себя помолодевшим - "лучше, чем 20 лет назад".