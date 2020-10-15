Конор Макгрегор назвал соперника и дату своего следующего боя

Напомним, 2020-й год также начался в UFC с боя Макгрегора - 19 января ирландец отправил в нокаут Дональда Серроне. Следующий год не станет исключением - ирландец согласился провести бой 23 января против американца Дастина Порье.

"В этом году у нас не было даты. У нас всё занято в этом году чемпионскими боями. Очевидно, что Конор хочет драться с Дастином Порье, так что мы пошли на телеканал ESPN и попробовали договориться о дате", - приводит слова главы UFC Даны Уайта ESPN.

Сам Макгрегор в своём Twitter также подтвердил проведение боя с бывшим временным чемпионом организации Дастином Порье.

"Моя цель, чтобы этот бой прошёл на Cowboys Stadium в Далласе. Владелец стадиона Джерри Джонс - мой друг, а стадион в состоянии принять всех нас. Я буду готов к Техасу, а Техас будет готов к моим фанатам. А потом будет Мэнни", - написал ирландец.