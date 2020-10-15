Британский Музей естественной истории ежегодно проводит конкурс Wildlife Photographer of the Year. RUS TVNET предлагает взглянуть на победителей в различных категориях - на самые красивые и редкие кадры, а также узнать истории некоторых снимков.

ФОТО: © Sergey Gorshkov, Wildlife Photographer of the Year 2020

Гран-при - Сергей Горшков

Имя победителя конкурса на лучшее фото дикой природы 13 октября объявила герцогиня Кембриджская Кэтрин. Она является покровительницей Музея естественной истории. Снимок Горшкова выбрали из более чем 49 000 фотографий, которые присылали на конкурс в 2020 году.

Чтобы поймать данный кадр, потребовалось 11 месяцев, и снят он был с помощью скрытой камеры.

ФОТО: © Liina Heikkinen, Wildlife Photographer of the Year 2020

Лина Хейкиен - категория для авторов снимков в возрасте от 15 до 17 лет

Снимок "Лиса, которая поймала утку" принес Лине Хейкиен титул лучшего молодого фотографа в этом году. Эта лиса отказалась делиться своей добычей с пятью братьями и сестрами.

ФОТО: © Mogens Trolle, Wildlife Photographer of the Year 2020

Могенс Тролле - категория "Портрет животного"

Жюри оценило данное фото молодого самца-носача. Работу "Поза" признали лучшим портретом животного. Обезьяны-носачи водятся исключительно на острове Калимантан (Борнео), разделенном между Индонезией, Малайзией и Брунеем, и находятся на грани исчезновения. С возрастом носы у самцов становятся еще больше.

ФОТО: © Jaime Culebras, Wildlife Photographer of the Year 2020

Хайме Кулебрас - категория "Поведение: земноводные и рептилии"

Стеклянная лягушка водится только в эквадорском заповеднике Мандуриаку. Испанцу Хайме Кулебрасу удалось заснять ее во время дождя, когда она сидела на ветке и лакомилась пауком.

ФОТО: © Jose Luis Ruiz Jiménez, Wildlife Photographer of the Year 2020

Хосе Луис Гименес - категория "Поведение: птицы"

Чтобы сделать данный снимок, фотографу пишлось провести несколько часов по грудь в воде.

ФОТО: © Shanyuan Li, Wildlife Photographer of the Year 2020

Шаньюань Ли - категория "Поведение: млекопитающие"

Фото с семейством кошек-манулов сделано в степях Тибетского нагорья на северо-западе Китая. Фотограф следовал за пребывавшими в поисках добычи кошками почти четыре километра, а затем установил скрытую камеру перед их укрытием. Мама позвала детей после того, как увидела лису. Работу так и назвали: "Мама говорит, что надо бежать".

ФОТО: © Gabriel Eisenband, Wildlife Photographer of the Year 2020

Габриэль Эйзенбах - категория "Растения и грибы"

Фотография была сделана на Ритакуве - высочайшей вершине Восточных Андских Кордильер в Колумбии. Фотограф заснял белые арники за момент до заката.

ФОТО: © Luciano Gaudenzio, Wildlife Photographer of the Year 2020

Лучиано Гауденцио - категория "Окружающая среда Земли"

Фото "Река огня на вулкане Этна" демонстрирует невероятную силу, которой обладает природа.

ФОТО: © Kirsten Luce, Wildlife Photographer of the Year 2020

Киртсен Лус - категория "Фотожурналистика"

За сеткой белый медведь танцует в цирке на льду в Казани. Выступают белые медведи крайне редко. Это шоу из четырех белых медведей в металлических намордниках, а дрессировщица Юлия Денисенко несет металлический стержень. Между трюками медведи ложатся и растираются на льду.

Зрители цирка редко задумываются о том, как живет медведь вне выступлений. Например, белый медведь почти всю жизнь проводит в узкой клетке.

Фотограф считает, что это фото - символичное изображение того, как дикое животное находится в эксплуатации, а не в естественной среде обитания.

ФОТО: © Paul Hilton, Wildlife Photographer of the Year 2020

Пол Хилтон - категория "Фоторепортаж"

Свинохвостые макаки - энергичные, общительные животные, которые живут в больших стаях. Из-за вырубки леса им пришлось искать пищу на сельскохозяйственных землях, после чего их ликвидировали. Их родителей отстреляли, а малышей стали продавать в качестве домашних животных, а также в зоопарки и для различных исследований. Фотографу удалось заснять потенциального покупателя, а также грустное животное.

ФОТО: © Alberto Fantoni, Wildlife Photographer of the Year 2020

Альберто Фантони - категория "Портфолио фотографа дикой природы"