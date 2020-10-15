Чт, 15.10.2020
В некоторых государствах тестируют всех, но, с точки зрения наших специалистов, в этом нет необходимости - 4000 тестов в день для Латвии достаточно. Илзе Винькеле, министр здравоохранения
Илзе Винькеле, министр здравоохранения

Сейм не поддержал предложение о снижении НДС на молоко, хлеб, мясо, рыбу и яйца

Иллюстративное фото

ФОТО: Gatis DieziÅÅ¡ / LETA

Большинство депутатов Сейма сегодня не поддержало предложение ввести сниженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на кисломолочные продукты, молоко, хлеб, мясо, рыбу и яйца.

Предложение о внесении поправок в закон о НДС подал депутат Каспар Гиргенс (KPV LV). Он предложил применять сниженную ставку НДС в размере 5% к кисломолочным продуктам без добавок, молоку, хлебу, свежему мясу, свежей рыбе и яйцам.

По мнению Гиргенса, государство должно расширить применение сниженной ставки НДС на продукты питания. "Снижение НДС на овощи оправдало себя, а во время кризиса Covid-19 нужно поддержать наиболее уязвимых людей", - подчеркнул он.

Последние новости

НАВЕРХ
Back