Сейм не поддержал предложение о снижении НДС на молоко, хлеб, мясо, рыбу и яйца

Предложение о внесении поправок в закон о НДС подал депутат Каспар Гиргенс (KPV LV). Он предложил применять сниженную ставку НДС в размере 5% к кисломолочным продуктам без добавок, молоку, хлебу, свежему мясу, свежей рыбе и яйцам.

По мнению Гиргенса, государство должно расширить применение сниженной ставки НДС на продукты питания. "Снижение НДС на овощи оправдало себя, а во время кризиса Covid-19 нужно поддержать наиболее уязвимых людей", - подчеркнул он.