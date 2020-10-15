Чт, 15.10.2020
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Кришьянис Кариньш, премьер-министр

В Литве рекордное число случаев коронавируса за сутки - 255; в Эстонии - 33

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

За сутки в Литве подтверждены 255 новых случаев коронавируса, один человек скончался, сообщило в четверг Министерство здравоохранения. 

С начала пандемии это максимальное количество случаев Covid-19 за сутки в Литве, общее число заражений достигает 6760.

По данным на четверг, от коронавируса скончались 110 человек – на одного больше, чем сутки до этого.

Еще 32 зараженных скончались по другим причинам. 

В данный момент болеют 3635 человек, выздоровели 2983.

В изоляции находятся 34 тыс. 505 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрированы 333 ввозных случая. 

За минувшие сутки проверено 7823 пробы на коронавирус. В целом в стране сделано 867 тыс. 970 тестов.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 2018 тестов на Covid-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 33 пробы дали положительный результат. Новых летальных исходов за сутки не было. 

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии  39,88. 

По состоянию на утро четверга в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 35 человек, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки выписаны четыре человека.   Новых случаев смерти не добавилось, всего в Эстонии умерли 68 человек, заразившихся коронавирусом. 

В больницах завершены  505 случаев заболевания Covid-19 у 491 человека.

По состоянию на 15 октября выздоровели 3093 человека. Из них истории болезни завершены у

2 341 человека (75,7 процента), а у  752 человек (24,3 процента) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано более 238 000 первичных тестов, 3980 из них, т. е. 1,66 процента, были положительными на вирус SARS-CoV-2.

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