В Литве рекордное число случаев коронавируса за сутки - 255; в Эстонии - 33

С начала пандемии это максимальное количество случаев Covid-19 за сутки в Литве, общее число заражений достигает 6760.

По данным на четверг, от коронавируса скончались 110 человек – на одного больше, чем сутки до этого.

Еще 32 зараженных скончались по другим причинам.

В данный момент болеют 3635 человек, выздоровели 2983.

В изоляции находятся 34 тыс. 505 человек.

С 1 июня в Литве зарегистрированы 333 ввозных случая.

За минувшие сутки проверено 7823 пробы на коронавирус. В целом в стране сделано 867 тыс. 970 тестов.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии были проанализированы 2018 тестов на Covid-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 33 пробы дали положительный результат. Новых летальных исходов за сутки не было.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет в Эстонии 39,88.

По состоянию на утро четверга в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 35 человек, один пациент находится на искусственной вентиляции легких. За сутки выписаны четыре человека. Новых случаев смерти не добавилось, всего в Эстонии умерли 68 человек, заразившихся коронавирусом.

В больницах завершены 505 случаев заболевания Covid-19 у 491 человека.

По состоянию на 15 октября выздоровели 3093 человека. Из них истории болезни завершены у

2 341 человека (75,7 процента), а у 752 человек (24,3 процента) с момента получения положительного результата теста прошло более 28 дней и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.