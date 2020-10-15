airBaltic: если кризис затянется, авиакомпании потребуются дополнительные средства

Он добавил, что ситуация меняется каждую неделю, например, прошлая неделя была немного лучше позапрошлой. В сентябре airBaltic выполнила примерно 2000 рейсов.

Гаусс признал, что, если кризис затянется, авиакомпании потребуются дополнительные средства, но не конкретизировал, когда это может произойти.

Он добавил, что airBaltic продолжает выплачивать клиентам деньги за отмененные полеты и до настоящего момента выплатила около 80 млн евро.

В 2019 году авиакомпания перевезла 5,049 млн пассажиров, что на 22,1% больше, чем в 2018 году.