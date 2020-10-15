Минчанин о своем задержании: "Когда стало невозможно выносить боль, потерял сознание"

По словам Сергея, его начали бить прямо на проезжей части, у машины. Затем — в спецтранспорте. Сколько человек это делало - не помнит.

"Меня закинули в микроавтобус и продолжили бить. Это были люди в темной одежде, обмундировании, шлемах и масках. Я упал на левый бок, скрутился и пытался сгруппироваться, чтобы защитить жизненно важные органы. Когда пришел момент, что просто невозможно было выносить эту боль, потерял сознание", - передает TUT.by слова Сергея.

Меня вытянули из машины. В сознании продержался не больше пяти минут. Звери били так сильно, что когда болевой порог... Posted by Сергей Гунь on Monday, October 12, 2020

Сергей говорит, что очнулся он только во Фрунзенском РУВД. Когда спросил, который час, ему ответили: "Около часа ночи".

Ночью в РУВД, вспоминает Сергей, его рвало, он несколько раз терял сознание. В конечном итоге ему вызвали скорую, которая привезла его в травматологическое отделение Минской областной больницы.

Друзья! Беларусы! Сегодня я пережил сильный приятный шок! Я всегда относился к своей родине и людям, как к чему то... Posted by Сергей Гунь on Wednesday, October 14, 2020