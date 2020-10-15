В Рижском порту обнаружили 16 000 бутылок водки, замененных на минералку

Управление внутренней безопасности СГД при поддержке Таможенного управления СГД в соответствии со своей компетенцией провело анализ рисков, связанных с должностными лицами таможни и таможенными процессами, в результате чего выявило существенные риски при экспорте подакцизных товаров через Рижский порт.

В ходе дальнейшего сотрудничества с налогово-таможенной полицией СГД было установлено, что в морском контейнере с бутылками водки, задекларированными для транзита, перед погрузкой на судно груз был заменен на минеральную воду, а задекларированная для транзита водка без подтверждающих ее происхождение документов была вывезена на территорию за пределами порта. Согласно сопроводительным документам, этот груз было предусмотрено отправить в Африку.

Задержаны оба груза и водитель, который вывез с территории порта 16 896 бутылок водки Blagof Premium (объемом 0,7 л). В результате этой преступной схемы неуплаченный государству акцизный налог мог составить 97 010 евро.

На территории, где проводилась замена содержимого контейнера, была проведена проверка места временного хранения товаров и таможенного склада, в результате чего было изъято 4749 литров безакцизного алкоголя - водка "Сокровище Беларуси", "Водка на посошок" и "Губернаторская", вино La Chevalerie 2010, Los Candiles и Firmamento. Если бы изъятые алкогольные напитки поступили на рынок, государственный бюджет потерял бы акцизный налог в размере 10 915 евро.