Шуплинска прокомментировала ограничения на занятия по интересам и спортивные тренировки

Принятые правительством во вторник, 13 октября, ограничения на занятия по интересам и спортивные тренировки предназначены для того, чтобы исключить пересечение отдельных групп людей, пояснила в четверг на пресс-конференции министр образования и науки Илга Шуплинска.
Она напомнила, что ограничения основаны на позиции Минздрава, которая состоит в том, что школьный класс, домохозяйство или трудовой коллектив рассматриваются как одна общность, в которой не нужны маски и социальная дистанция.
Шуплинска отметила, что, если занятия по интересам проходят в том же коллективе, например, музыкальное занятие в группе детского сада, то их можно не ограничивать.
Министр призвала руководство школ концентрироваться на индивидуальной ответственности и максимальной безопасности, а общество - продумать свое поведение и отношение к пандемии.