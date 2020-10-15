Шуплинска прокомментировала ограничения на занятия по интересам и спортивные тренировки

Она напомнила, что ограничения основаны на позиции Минздрава, которая состоит в том, что школьный класс, домохозяйство или трудовой коллектив рассматриваются как одна общность, в которой не нужны маски и социальная дистанция.

Занятия по интересам и спорт - это пересечение разных коллективов, что повышает риск распространения Covid-19.

Шуплинска отметила, что, если занятия по интересам проходят в том же коллективе, например, музыкальное занятие в группе детского сада, то их можно не ограничивать.