В Пурвциемсе мужчина отобрал у девятилетней девочки телефон. Его поймал прохожий

Во вторник, 13 октября, в Риге на улице Иерикю при свете дня к девятилетней девочке подошел незнакомый мужчина, вырвал у нее из рук мобильный телефон и бросился бежать. Это заметил прохожий, который задержал злоумышленника и вызвал полицию.