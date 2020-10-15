В Пурвциемсе мужчина отобрал у девятилетней девочки телефон. Его поймал прохожий

Во вторник, 13 октября, в Риге на улице Иерикю при свете дня к девятилетней девочке подошел незнакомый мужчина, вырвал у нее из рук мобильный телефон и бросился бежать. Это заметил прохожий, который задержал злоумышленника и вызвал полицию.
Задержанный - мужчина 1992 года рождения, ранее уже попадавший в поле зрения полиции. Сейчас он находится в изоляторе кратковременного задержания. В свою очередь украденный телефон вернут законной владелице.
Начат уголовный процесс. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до двух лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.
Полиция выражает благодарность смелому прохожему, который не остался равнодушным, не бросил в беде пострадавшего ребенка, задержал злоумышленника и вызвал полицию.