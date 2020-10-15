Новые ограничения коснутся также спортивных лагерей

Поправки к правилам "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19", принятые правительством во вторник, коснутся и спортивных лагерей, лишив их возможности проводить групповые занятия, сообщил заместитель госсекретаря Министерства образования и науки, директор департамента спорта Эдгар Северс на пресс-конференции в четверг.
Он пояснил, что спортивные лагеря разрешены, но они также подчиняются принятым во вторник ограничениям - групповые занятия могут проходить только на открытом воздухе, а индивидуальные тренировки могут проводиться и в помещении. Занятия могут проходить также удаленно, но для лагерей эта норма не актуальна, подчеркнул Северс.
Группа из 30 человек, включая одного тренера, по-прежнему может тренироваться на открытом воздухе, а в индивидуальных тренировках могут принимать участие один человек или члены одного домохозяйства с одним тренером.
Комментируя деятельность спортивных школ, Северс отметил, что в основном спортивные школы предпочитают работать с учащимися на открытом воздухе или дистанционно. Для некоторых детей школы предлагают индивидуальные занятия в помещении.
Он также сообщил, что разрешены уроки плавания в рамках одного класса или группы.
Северс призвал каждого спортсмена, тренера и спортивную организацию быть ответственными.
Министр образования и науки Илга Шуплинска также призвала всех, кто поставил в своих профилях в социальных сетях пометку "Хочу заниматься спортом" ("Gribu sportot") действительно это делать. "Надеюсь, что теперь лесные трассы будут полны людьми, бегающими и делающими упражнения", - сказала министр.
Как сообщалось, Кабинет министров во вторник поддержал предложение Министерства здравоохранения с 17 октября по 6 ноября запретить коллективные занятия спортом в закрытых помещениях.