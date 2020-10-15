Новые ограничения коснутся также спортивных лагерей

Он пояснил, что спортивные лагеря разрешены, но они также подчиняются принятым во вторник ограничениям - групповые занятия могут проходить только на открытом воздухе, а индивидуальные тренировки могут проводиться и в помещении. Занятия могут проходить также удаленно, но для лагерей эта норма не актуальна, подчеркнул Северс.

Заместитель госсекретаря Минобразования также сообщил, что новые ограничения предусматривают возможность групповых тренировок на природе, индивидуальных или дистанционных тренировок.

Группа из 30 человек, включая одного тренера, по-прежнему может тренироваться на открытом воздухе, а в индивидуальных тренировках могут принимать участие один человек или члены одного домохозяйства с одним тренером.

Комментируя деятельность спортивных школ, Северс отметил, что в основном спортивные школы предпочитают работать с учащимися на открытом воздухе или дистанционно. Для некоторых детей школы предлагают индивидуальные занятия в помещении.

Он также сообщил, что разрешены уроки плавания в рамках одного класса или группы.

Северс призвал каждого спортсмена, тренера и спортивную организацию быть ответственными.

Министр образования и науки Илга Шуплинска также призвала всех, кто поставил в своих профилях в социальных сетях пометку "Хочу заниматься спортом" ("Gribu sportot") действительно это делать. "Надеюсь, что теперь лесные трассы будут полны людьми, бегающими и делающими упражнения", - сказала министр.