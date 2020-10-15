Врач: Твою свободу ограничивает не маска, а пневмония Covid-19

Реагируя на сказанное отдельными членами общества в связи с недавно введенным требованием использовать защиту для рта и носа в публичных местах, врач рассказала о своей позиции относительно Covid-19 и людей, которые оспаривают существование вируса, пишет LETA.

"Я - врач-реаниматолог, и я скажу то, что знаю точно - несложно подышать 15 минут в маске, делая покупки в магазине, сложно дышать с пневмонией Covid-19", 13

- указала медик. Она пояснила, что не маски, а Covid-19 ограничивает свободу.

Крупнова отметила, что ежедневно ей несколько часов приходится работать в защитном костюме и респираторе. "Разве эти условия работы - не ограничение нашей свободы? Наверное, однако ни я, ни мои коллеги не готовы проверять на своей шкуре крики согласных с теорией заговора об отсутствии вируса, о зомбировании", - заявила врач.

Кроме того, она подчеркнула, что "взрослому человеку тяжело лежать подключенным к мониторам и системам, тяжело быть настолько беспомощным из-за болезни, что не можешь даже сходить в туалет и становишься зависимым от других людей".

"Еще тяжелее тогда, когда из-за гипоксии возникают проблемы с сознанием, когда у тебя больше нет возможности понять, кто ты есть и что с тобой происходит", - указала Крупнова, добавив, что "тяжелее и тогда, когда тебя усыпляют и подключают к искусственной вентиляции легких".

Кроме того, медик отметила, что в таких случаях тяжело и родственникам, у которых нет возможности навестить пациента или проститься с ним. 13

Врач также выделила позицию, выражаемую определенной частью общества по поводу ношения масок, указав, что против этого требования выступает "некий хорошо популистски настроенный политик, который сначала "боролся" за повышение зарплат медиков, а сейчас "борется за свободу без масок", обвиняя врачей, что мы вовлечены в теорию заговора против народа Латвии".

По ее мнению, самое ненормальное то, что у таких людей - сотни последователей, которые далеки от медицины, но в своих комментариях готовы "линчевать" латвийских медиков, "только потому, что мы существуем".

"Несомненно, этих неверующих хотелось бы пригласить в больницу как добровольных помощников, так как у нас действительно не хватает людей. Конечно, господину Г можем предложить опцию работать в боксах без защитных средств. Но это будет просто этакий детский шаг", - добавила Крупнова.

Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 114 новых случаев Covid-19.

Вчера сделано 4667 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 2,4%.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 378 190 тестов на Covid-19. Заболевание было подтверждено у 3056 человек, 1329 человек выздоровели.