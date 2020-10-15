Латвия занимает второе место по количеству инфицированных Covid-19 в странах Балтии

С ростом заболеваемости Covid-19 Латвия поднялась на второе место в Балтии по количеству инфицированных.
После предоставленных в четверг новых данных о выздоровевших в Латвии количество активных случаев коронавируса составляет 1686. Больше больных в Литве - 3667 человек, а меньше в Эстонии - 1571.
Латвия занимает второе место и по 14-дневному кумулятивному показателю заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения.
В то же время в Латвии с начала октября отмечен самый быстрый рост 14-дневного показателя заболеваемости Covid-19 в Балтии. В Латвии с 1 октября он вырос в 3,3 раза или на 230%, в Литве - на 45%, а в Эстонии уменьшился на 6%.
Однако в Латвии до сих пор наименьшее число умерших с диагностированным Covid-19 - 41 человек. В Эстонии скончалось 68 пациентов с Covid-19, в Литве - 110.