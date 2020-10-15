Латвия занимает второе место по количеству инфицированных Covid-19 в странах Балтии

После предоставленных в четверг новых данных о выздоровевших в Латвии количество активных случаев коронавируса составляет 1686. Больше больных в Литве - 3667 человек, а меньше в Эстонии - 1571.

Латвия занимает второе место и по 14-дневному кумулятивному показателю заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения.

По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в четверг этот показатель составлял 58,23 в Латвии, 64,85 в Литве и 43,48 в Эстонии.

В то же время в Латвии с начала октября отмечен самый быстрый рост 14-дневного показателя заболеваемости Covid-19 в Балтии. В Латвии с 1 октября он вырос в 3,3 раза или на 230%, в Литве - на 45%, а в Эстонии уменьшился на 6%.